Türk Bokscular Dünya Üçüncüsü Oldu

Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda takım halinde üçüncü olan Türkiye Kadın Boks Milli Takımı, başarısını "kolbastı" oynayarak kutladı.

Niş şehrinde düzenlenen şampiyonada 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya elde eden Türkiye, takım halinde dünya üçüncüsü oldu.

Müsabakalar tamamlandıktan sonra kürsüye çıkan milli takımın Trabzonlu iki ismi Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu, "kolbastı" oynadı. Arkadaşlarının alkışlarıyla sahnede kolbastı oynayan ikili, tribünlerden alkış aldı.