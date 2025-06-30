Türk Bokslular Turnuvada 2 Gümüş, 3 Bronz Kazandı

Uluslararası Irakli Abashidze Boks Turnuvası'nda mücadele eden Türk sporcular, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Türkiye Boks Federasyonunun açıklamasına göre, Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen organizasyona katılan Baran Kırkgözler (55 kilo) ve Kaan Aykutsun (85 kilo), gümüş madalyayı boynuna taktı.

55 kiloda ringe çıkan Yunus Emre Zozik, 60 kiloda yarışan Berat Civelek ve Selahattin Çinibulak ise 3'üncülük elde etti.