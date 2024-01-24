Türk Boksörler Paris 2024 Olimpiyatları İçin Kota Mücadelesi Veriyor

Fransa'nın başkenti Paris'te 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları öncesi sporcuların kota mücadeleleri sürerken, Türkiye'nin daha önce madalya kazandığı branşlardan biri olan boksta şimdiye kadar 6 kişi katılım hakkı elde etti.

AA'nın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota alan milli sporculara ilişkin hazırladığı haber dosyasının ilk bölümünde boks branşına yer verildi.

Kotalar Polonya'da geldi

Milli boksörler, Paris 2024'e ilk kotalarını 6 sporcuyla Polonya'da düzenlenen Avrupa Oyunları'nda elde etti.

Geçen yaz Polonya'daki organizasyonda kadınlarda Busenaz Sürmeneli, Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş ve Gizem Özer, erkeklerde ise Samet Gümüş ile Tuğrulhan Erdemir, madalya alarak olimpiyat kotası aldı.

Kota müsabakaları devam edecek

Olimpiyat öncesi kota müsabakaları iki farklı organizasyonda sürecek.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için Avrupa elemeleri 29 Şubat-12 Mart tarihlerinde İtalya'da yapılacak. Olimpiyatlar için dünya elemeleri ise 23 Mayıs-3 Haziran'da Tayland'da gerçekleştirilecek.

Şu ana kadar kota alamayan milli boksörler, bu iki organizasyonda Paris bileti almaya çalışacak.

İlk altın madalya Busenaz Sürmeneli'den

Türkiye'ye olimpiyat tarihinde altın madalya kazandıran ilk ve tek milli boksör Busenaz Sürmeneli oldu.

Pandemi nedeniyle 1 yıl ertelemeli yapılan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Busenaz, kadınlar 69 kiloda Çinli rakibi Hong Gu'yu yenerek olimpiyat şampiyonluğu elde etti.

25 yaşındaki boksörün kariyerinde olimpiyat zaferinin dışında, iki dünya şampiyonluğu (2019 ve 2022), birer Akdeniz Oyunları (2022) ve Avrupa Oyunları (2023) şampiyonluğu ile Avrupa şampiyonalarında (2019 ve 2022) iki bronz madalya bulunuyor.

Buse Naz Çakıroğlu, yarım kalan işini Paris'te bitirmeye çalışacak

Buse Naz Çakıroğlu, Tokyo'da finalde kaybettiği altın madalyayı Paris'te almaya çalışacak.

Tokyo'da 51 kilo finalinde Bulgaristan'dan Stoyka Zhelyazkova Krasteva'ya yenilen Busenaz, gümüş madalya almıştı. Bu madalya olimpiyat tarihinde Türkiye'nin kadınlardaki ilk başarısı olmuştu.

27 yaşındaki milli boksörün büyükler kariyerinde olimpiyat ikinciliğinin yanı sıra bir dünya şampiyonluğu (2022) ile ikinciliği (2019), iki Avrupa şampiyonluğu (2019, 2022) ve bir Avrupa ikinciliği (2018), iki Avrupa Oyunları şampiyonluğu (2019, 2023) ve bir de Akdeniz Oyunları üçüncülüğü bulunuyor.

Madalya umutlarından biri Hatice Akbaş

Türkiye'nin Paris'teki madalya umutlarından birisi de 22 yaşındaki milli boksör Hatice Akbaş olacak.

Genç yaşına rağmen önemli başarılara imza atan, 2016'da Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda ve 2022'de 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya alan Hatice, büyükler kategorisine de hızlı bir başlangıç yaptı.

İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Şampiyonası'nda 54 kiloda altın madalya alan Hatice, 2022 Akdeniz Oyunları'nda da kürsünün zirvesinde yer aldı. Avrupa Oyunları'nda da bronz madalya alarak 54 kiloda olimpiyat kotası alan başarılı boksör, Paris'te de madalya hedefiyle ringe çıkacak.

Bir diğer genç isim Gizem Özer

Türkiye'nin genç kadın boksörlerinden Gizem Özer, 60 kiloda olimpiyatta yer alacak.

Avrupa Oyunları'nda bronz madalya kazanarak olimpiyat kotası elde eden 22 yaşındaki milli boksör, Akdeniz Oyunları'nda bronz madalya almıştı.

Samet Gümüş, gümüş madalyayla kota aldı

Türkiye'nin en büyük madalya umutlarından Samet Gümüş, 2024 Paris'te erkeklerde 16 yıllık madalya hasretini bitirmek için ringe çıkacak.

Erkek boksunda olimpiyatta son madalyayı 2008'de alan Türkiye, Paris'te bu hasreti bitirmeye çalışacak.

Ringe madalya için çıkacak 22 yaşındaki Samet Gümüş, Avrupa Oyunları'nda gümüş madalya alarak 51 kiloda Paris 2024 kotası elde etti. 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Samet, Akdeniz Oyunları'nda ise bronz madalya almıştı.

Bir diğer madalya umudu Tuğrulhan Erdemir

Milli boksör Tuğrulhan Demir, alt yaş kategorilerinde aldığı büyük başarıları büyüklere de taşıyarak Paris'te madalya peşinde olacak.

24 yaşındaki milli boksör, gençler kategorilerinde iki kez dünya şampiyonluğu, Avrupa şampiyonalarında ise iki gümüş madalya elde etti. 2018 Akdeniz Oyunları'nda altın madalyaya uzanan Tuğrulhan, Avrupa Oyunları'nda da yarı final maçına sakatlığı nedeniyle çıkamayınca bronz madalyada kaldı. Bu madalya ise Tuğrulhan'a 71 kiloda Paris 2024 yolunu açtı.