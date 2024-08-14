Türk Boksu Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda En Başarılı Branş Oldu

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Türkiye Boks Federasyonu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda elde edilen 2 gümüş, 1 bronz madalyayla en başarılı branşın boks olduğunu açıkladı.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin Paris'te düzenlenen 33. Yaz Olimpiyat Oyunları'na 101 sporcuyla katıldığı hatırlatılarak, "Türkiye, organizasyonu 3 gümüş ve 5 bronz toplam 8 madalya ile tamamladı. 204 ülkenin katıldığı oyunlarda madalya sıralamasında ülkemiz 64. oldu. Boks Milli Takımı'mız, Paris'te 5'i kadın 7 boksörümüz ile ülkemizi temsil ederek 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanma başarısı gösterdi. Boks Milli Takımı, ülkemiz adına yarışan 18 branştan kazandığı 3 madalya ile en başarılı takım oldu." ifadeleri kullanıldı.

Olimpiyatlarda 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu ve 54 kiloda Hatice Akbaş'ın gümüş madalya, 57 kiloda ise Esra Yıldız Kahraman'ın bronz madalya kazandığı kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Paris 2024'te 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, Meksika, Finlandiya ve Filipinli rakipleriyle oynadığı üç maçı kazanarak çıktığı final mücadelesinde Çinli rakibine mağlup oldu ve gümüş madalyanın sahibi oldu. Milli boksörümüz, Tokyo ve Paris'te üst üste iki olimpiyat oyunlarında da final oynayarak 2 gümüş madalya kazandı ve bu sonuçla beraber 2 olimpiyat madalyalı ilk boksörümüz olarak adını tarihe altın harflerle yazdırdı."

Paris'te 54 kiloda mücadele eden milli boksör Hatice Akbaş'ın da Büyük Britanya, Avustralya, Moğolistan ve Güney Koreli rakipleriyle oynadığı 4 mücadeleyi de kazanarak çıktığı final mücadelesinde Çinli rakibine mağlup olduğu aktarılan açıklamada, "Henüz 2001 doğumlu olan genç boksörümüz ülkemizi temsil ettiği ilk olimpiyatlarda madalya kazanarak tarihe geçti." denildi.

Türkiye'yi 57 kiloda temsil eden Esra Yıldız Kahraman'ın da ikinci defa katıldığı olimpiyatlarda madalya kazanmayı başardığı belirtilerek, "Tokyo olimpiyatlarında çeyrek finalde elenerek olimpiyat beşincisi olan Esra, Mali, Tunus ve Brezilyalı sporcularla karşılaştığı 3 müsabakayı da kazanarak yarı finale çıktı. Yarı final maçında Tayvanlı rakibine mağlup olan Esra, ülkemize bronz madalya kazandırdı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Türk boksunun 100. yılda altın çağını yaşadığını belirterek, şu ifadelere yer verildi:

"1924 yılında kurulan Türkiye Boks Federasyonu 100. yılına girdi. Türkiye Boks Federasyonu kazandığı 5 madalyayı son iki olimpiyat oyunlarında yakaladı. Tokyo'da Busenaz Sürmeneli ile ilk altın madalyasını alan Türk boksu, Buse Naz Çakıroğlu ile de gümüş madalya kazandı. Tokyo'yu 2 madalya ile tamamlayan Türkiye, Paris 2024'te ise madalya sayısını bir madalya daha artırarak 3'e yükseltti. Türk boksu, şimdiden gözünü Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na dikti."