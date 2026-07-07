Türk Briç Takımları Avrupa Şampiyonası'nı Tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türk Briç Takımları Avrupa Şampiyonası'nı Tamamladı

07.07.2026 22:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, Avrupa Briç Şampiyonası'nda kadınlarda 8'inci, senyörlerde 6'ncı oldu. Dünya Şampiyonası'na katılacak.

Letonya'da düzenlen 57. Avrupa Milli Takımlar Briç Şampiyonası'nda mücadele eden Türk milli takımları organizasyonu tamamladı.

Türkiye Briç Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Riga'da düzenlenen organizasyonda Türkiye kadınlarda 8'inci, senyörlerde 6'ncı, açık kategoride 10'uncu, karışık kategoride ise 22'nci oldu.

Kadın ve senyör milli takımları, elde ettikleri derecelerle 2027 yılında Barbados'ta düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Kadın Milli Takımı ile Açık Milli Takımı ise 12-14 Kasım 2026 tarihlerinde İsviçre'nin Zürih kentinde yapılacak Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'na katılma hakkı elde etti.

Kaynak: AA

Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası, Türkiye, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk Briç Takımları Avrupa Şampiyonası'nı Tamamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rutte’den Ankara’daki NATO Zirvesi öncesi kritik Rusya mesajı Rutte'den Ankara'daki NATO Zirvesi öncesi kritik Rusya mesajı
Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara’da ABD’li senatörleri kabul etti Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara'da ABD'li senatörleri kabul etti
36 kişinin yargılandığı 13 yaşındaki çocuğun istismarı davasında ilk karar 36 kişinin yargılandığı 13 yaşındaki çocuğun istismarı davasında ilk karar
Nevşehir’de önce ağabeyini bıçakla kovaladı, sonra evi ateşe verdi Nevşehir'de önce ağabeyini bıçakla kovaladı, sonra evi ateşe verdi
Gösterdikleri tolerans işe yaramadı Belçika, ABD’yi paramparça etti Gösterdikleri tolerans işe yaramadı! Belçika, ABD'yi paramparça etti
Kolombiya’da seçim krizi büyüyor İsrail müdahalesi iddiası Kolombiya'da seçim krizi büyüyor! İsrail müdahalesi iddiası

22:50
Sözleşmeleri uzatıldı Fenerbahçe’de 3 imza birden
Sözleşmeleri uzatıldı! Fenerbahçe'de 3 imza birden
22:37
Görüntüdeki ismi hepiniz tanıyorsunuz Messi penaltıyı kaçırsın diye şekilden şekle girdi
Görüntüdeki ismi hepiniz tanıyorsunuz! Messi penaltıyı kaçırsın diye şekilden şekle girdi
22:14
CAATSA yaptırımlarının kalkması için Trump’ın onayı yetecek
CAATSA yaptırımlarının kalkması için Trump'ın onayı yetecek
21:50
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Emine Erdoğan’ın elini öpmeye çalıştı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Emine Erdoğan’ın elini öpmeye çalıştı
20:19
Beştepe’de resepsiyon Erdoğan çifti, Trump’ı karşıladı
Beştepe'de resepsiyon! Erdoğan çifti, Trump'ı karşıladı
19:47
Dünyanın hayran kaldığı karşılama Daha önce tek bir lidere yapıldı
Dünyanın hayran kaldığı karşılama! Daha önce tek bir lidere yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2026 23:16:47. #7.13#
SON DAKİKA: Türk Briç Takımları Avrupa Şampiyonası'nı Tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.