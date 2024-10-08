Türk Derbisi: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko - Son Dakika
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Spor

Türk Derbisi: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko

THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Türk derbisi, Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko arasında oynanacak.

08.10.2024 09:47
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Basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazındaki "1 numaralı" organizasyonu THY Avrupa Ligi'nin 2. haftası yarın başlayacak.

Haftanın öne çıkan maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Türk derbisinde karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma bu sezon aynı ülkeden iki takımın mücadele edeceği ilk maç olacak. İlk hafta maçlarını kazanan iki Türk takımının maçı 10 Ekim Perşembe günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 20.30'da oynanacak.

Haftanın dikkati çeken diğer bir karşılaşması ise İspanyol temsilcisi Real Madrid'le Sırp ekibi Partizan arasında yapılacak. İki sezon önce oynadıkları play-off serisi hala akıllarda olan iki takımın mücadelesi 10 Ekim Perşembe günü Madrid'de TSİ 21.45'te başlayacak. Hem Real Madrid hem de Partizan bu sezon oynadıkları ilk maçları kaybetmişti.

Son şampiyon Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR ise ilk maçında Real Madrid'i yenen Bayern Münih'i 10 Ekim'de sahasında konuk edecek.

THY Avrupa Ligi'nde 2. haftanın programı şöyle:

9 Ekim Çarşamba:

20.00 Monaco-Maccabi Playtika (Salle Gaston Medecin)

21.00 Kızılıyıldız- Baskonia (Belgrad Arena)

10 Ekim Perşembe:

20.30 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Basketbol Gelişim Merkezi)

21.00 LDLC ASVEL-Virtus Segafredo Bologna (Astroballe)

21.15 Panathinaikos AKTOR-Bayern Münih (OAKA)

21.45 Real Madrid-Partizan (Wizink Center)

11 Ekim Cuma:

21.15 Olympiakos-Zalgiris (Barış ve Dostluk)

21.30 Barcelona-Alba Berlin (Palau Blaugrana)

21.30 EA7 Emporio Armani Milan- Paris Basketbol (Unipol Forum)

Puan durumu

THY Avrupa Ligi'nde 2. hafta öncesi puan durumu şöyle:

TakımOGMAYAv.P
1- Monaco11-9380132
2- Fenerbahçe Beko11-8271112
3- Panathinaikos AKTOR11-8777102
4- Anadolu Efes11-766792
5- Bayern Münih11-978982
6- Maccabi Platika11-898272
7- Zalgiris11-746772
8- Baskonia1-1888261
9- Kızılyıldız1-1807731
10- Paris Basketbol1-1778031
11- Partizan1-18288-61
12- LDCL ASVEL1-18289-71
13- Barcelona1-16774-71
14- Real Madrid1-18997-81
15- Virtus Segafredo Bologna1-16776-91
16- Alba Berlin1-17787-101
17- Olympiakos1-17182-111
18- EA7 Emporio Armani Milan1-18093- 131

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türk Derbisi: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko - Son Dakika

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