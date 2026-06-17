Türk Dünyası Gençliği Psikososyal Destek İçin Buluştu - Son Dakika
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Türk Dünyası Gençliği Psikososyal Destek İçin Buluştu

Türk Dünyası Gençliği Psikososyal Destek İçin Buluştu
17.06.2026 13:30
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Türkiye-Kazakistan Psikososyal Destek Projesi, Türk Dünyası gençlerinin gelişimine katkı sağladı.

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı Psikososyal Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı öncülüğünde hazırlanan 'Türkiye - Kazakistan Psikososyal Destek Projesi' ile gençlerin psikososyal gelişimi kapsamında Türk Dünyası Teşkilatı Ülkelerini aynı masada buluşturdu.

Kazakistan'ın Almatı şehrinde gerçekleşen Türk Dünyası Gençlik Başkenti programında Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığınca hazırlanan 'Türkiye - Kazakistan Psikososyal Destek Projesi' ile psikososyal çalışmaların Türk dünyası ülkelerde ilk kez ve aynı anda ele alınması sağlandı. Programda Türkiye'yi; Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Müşaviri ve Psikososyal Destek Hizmetleri Daire Başkanı Elif Güneş öncülüğünde psikolog, spor psikoloğu ve sosyal çalışmacılardan oluşan 11 kişilik heyet temsil etti. Gençlerin psikososyal iyi oluşlarının desteklenmesi hedefiyle görüş ve tecrübe paylaşımının yapıldığı oluşumda, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın konuya verdiği önem, geliştirdiği bütüncül hizmet modeli olarak kurduğu daire başkanlığı ile sahada yaptığı çalışmalar örnek gösterildi. Programda, gençlerin; psikolojik olarak desteklenmesi, sosyal uyum süreçleri, bağımlılıkla mücadele, dijitalleşmenin gençler üzerindeki etkileri, spor psikolojisi uygulamaları ve Türkiye'de gençlik merkezlerinde yürütülen psikososyal destek hizmetleri kapsamlı şekilde ele alındı.

'PSİKOLOJİK DAYANIKLILIĞI VE SOSYAL UYUMU DESTEKLEYEN ÇALIŞMALAR ÖNEMLİ'

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Müşaviri ve Psikososyal Destek Hizmetleri Daire Başkanı Elif Güneş ve beraberindeki heyet Türk dünyası gençliğinin ortak değerler temelinde güçlendirilmesi için kültürel ve akademik iş birliklerinin yanı sıra psikolojik dayanıklılığı ve sosyal uyumu destekleyen çalışmaların da büyük önem taşıdığı vurguladı. Güneş, konuşmasını Türk Dünyası Teşkilatı üye ülkeler arasında özellikle Türkçe gerçekleştirmek istediğini vurgulayarak, "Yaşadığımız şu dönemde dünyanın adalete, sevgiye, vicdana ve merhamete daha fazla ihtiyacı var. Bu güç ise Türk Dünyası öncülüğünde, bu kavramlarla yetişmiş, psikososyal gelişimini tamamlamış, ortak değerlerimiz etrafında birleşerek güçlenmiş Türk Dünyası gençleri tarafından sağduyulu ve erdemli bir şekilde sağlanabilir" dedi.

'2026 TÜRK DÜNYASI GENÇLİK BAŞKENTİ HİVE OLDU'

Aynı programda Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, 2025 Dünya Gençlik Başkenti olan ve ev sahibi Almatı'da düzenlenen programın kapanış töreninde yaptığı konuşma ile 2026 Türk Dünyası Gençlik Başkenti olarak Özbekistan Cumhuriyeti'nin tarihi şehirlerinden biri olan Hive'nin seçildiğini resmi olarak duyurdu. Almatı'daki temaslar kapsamında gençlik çalışmaları, kriz müdahale mekanizmaları ve psikososyal destek uygulamalarının yürütüldüğü kurum ve tesisler ziyaret edildi. Delegasyonlar, kendi ülkelerindeki iyi uygulama örneklerini paylaşarak gençlerin karşı karşıya kaldığı güncel sorunlara yönelik çözüm önerilerini değerlendirdi. Kazakistan'ın tarihini, kültürünü ve gençlik politikalarını tanıtan çeşitli etkinliklerin de düzenlendiği programda tüm katılımcı ülkelerin heyetlerinin de yer aldığı ağaç dikme etkinliği düzenlenerek programın anısına kalıcı bir iz bırakılması hedeflendi.

Kaynak: DHA

Kazakistan, Türkiye, Sağlık, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk Dünyası Gençliği Psikososyal Destek İçin Buluştu - Son Dakika

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