5. Dünya Göçebe Oyunları Başladı

Spor

Kazakistan'daki 5. Dünya Göçebe Oyunları'nda, Türk dünyasının spor bakanları organizasyon kapsamında planlanan faaliyetlerin değerlendirildiği bir toplantı yaptı.

Oyunların düzenlendiği başkent Astana'da yapılan toplantıda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, göçebe oyunlarının spor dünyası içinde marka değeri olan bir organizasyona dönüşmekte olduğunu belirterek "Dünya Göçebe Oyunları sadece bir oyun değil ecdadımızın bize bıraktığı bir emanet." dedi.

Bak, gençleri dijital bağımlılık ve uyuşturucu, alkol bağımlılığından uzaklaştırmak için sporun önemine vurgu yaptı.

Toplantıya katılan Türk devletleri arasında Kuzey Kıbrıs'ın da olması gerektiğine dikkati çeken Bak, "Kıbrıs Türklerinin de masamızda olması çok önemli." ifadesini kullandı.

Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Bilal Erdoğan ise "DEK, 2015'ten beri Dünya Göçebe Oyunları'nın global düzeyde daha popüler olması için çalışıyor." diye konuştu.

Dünya Göçebe Oyunları'nın dünyadaki en büyük "geleneksel spor organizasyonu" olduğunu belirten Erdoğan, oyunları 4 yılda bir daha kapsamlı küresel çapta düzenlemek için çalışmaları gerektiğini belirtti.

Büyük Bozkırda Buluşma

Kazakistan'ın ev sahipliğinde yaklaşık 90 ülkeden 2 binden fazla sporcunun katılımıyla düzenlenen 5. Dünya Göçebe Oyunları, dün yapılan açılış töreniyle başladı.

"Dünyadaki geleneksel sporların olimpiyatları" olarak 2 yılda bir düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nın 5'incisi, 13 Eylül'e kadar "Ulu Dala Dübiri" (Büyük Bozkırda Buluşma) sloganıyla Kazakistan'ın başkenti Astana'da devam edecek.

İlk 3'ü Kırgızistan'ın Çolpan Ata şehrinde, 4'üncüsü İznik'te düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nın 5'incisi, ilk kez bir başkentte yapılıyor. 5. Dünya Göçebe Oyunları kapsamında başta at üstünde oynanan oyunlar olmak üzere geleneksel entelektüel oyunlar, dövüş sanatları, okçuluk, kuş avcılığının da yer aldığı 21 geleneksel spor dalında müsabakalar yapılacak. Dünya Göçebe Oyunları'nda Astana'ya 100 binden fazla turistin gelmesi bekleniyor.