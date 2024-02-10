Türk Eskrimciler Bulgaristan'da Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika
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Türk Eskrimciler Bulgaristan'da Gümüş Madalya Kazandı

Türk Eskrimciler Bulgaristan\'da Gümüş Madalya Kazandı

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Eskrim Circuit Turnuvası'nda Türk eskrimciler Elvin Gülışık ve Yıldız Erkek Flöre Takımı gümüş madalya kazandı. Gülışık, yarı finale çıkarak finale adını yazdırdı ancak altın madalyayı kaybetti. Yıldız Erkek Flöre Takımı ise çeyrek final, yarı final maçlarını kazanarak finale çıktı ve Macaristan'a yenilerek gümüş madalya elde etti.

10.02.2024 21:28
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Bulgaristan'da bugün başlayan Avrupa Yıldızlar Eskrim Circuit Turnuvası'nda (Sofya Flöre Cup) yıldız kadınlar flörede Elvin Gülışık ile Yıldız Erkek Flöre Takımı (Ahmed Turgut Anbarlılar, Mehmet Ata Çoban, Arda Barış Demircan, Kıvanç Kırtay) gümüş madalya kazandı.

Başkent Sofya'da bugün yıldız kadınlar flörede bireysel, yıldız erkekler flörede ise takım müsabakaları gerçekleştirildi. Bireysel mücadelesinde başarılı karşılaşmalar sonucu yarı finale yükselen Gülışık, bu turda Polonyalı Aleksandra Nowakowska'ya 15-14 galip gelerek adını finale yazdırdı. Altın madalya maçında Polonyalı Natasza Kus ile karşılaşan Gülışık, bu turda 15-6 yenilerek kürsünün ikinci basamağında yer aldı.

Yine bugün oynanan takım müsabakalarında ise; Ahmed Turgut Anbarlılar, Mehmet Ata Çoban, Arda Barış Demircan ve Kıvanç Kırtay'dan kurulu Yıldız Erkek Flöre Takımı tablo-16'da İtalya'yı 45-36, çeyrek finalde Romanya'yı 45-38, yarı finalde ise Çekya'yı 45-43 yenerek finale yükseldi. Takım finalde Macaristan'a 45-30 mağlup olarak gümüş madalya elde etti.

Aynı organizasyonda piste çıkan diğer eskrimciler Alara Atmaca 11., Serra Gülin Gençoğlu 32., Ayşe Aksoy 44., Beril Demir 49., Irmak Önen 59., Ada Küfeciler 60., Beren Türkmen 63. ve Nil Kırtay bireysel mücadelesini 64'üncü sırada tamamladı. bugün aynı zamanda içinde sporcularımız Doruk Tosun ve Zekeriye Tuna Arslan'ın yer aldığı karışık takım organizasyonu 10'uncu sırada tamamladı.

Turnuva yarın; yıldız erkekler flörede bireysel, yıldız kadınlar flörede ise takım müsabakalarıyla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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