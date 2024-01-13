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Türk Eskrimciler Fransa'da Flöre Dünya Kupası'nda Yarıştı - Son Dakika
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Türk Eskrimciler Fransa'da Flöre Dünya Kupası'nda Yarıştı

Fransa'da düzenlenen Flöre Dünya Kupası'nda Türk milli eskrimciler mücadelelerini tamamladı. Almıla Birçe Durukan, İrem Karamete Baldini, Alp Eyüpoğlu ve Baha Baykal Çetinel derecelerini elde etti.

Türk Eskrimciler Fransa\'da Flöre Dünya Kupası\'nda Yarıştı
13.01.2024 - 17:05,  Güncelleme: 17:07
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Eskrimde Fransa'da düzenlenen Flöre Dünya Kupası'nda milli sporcular karşılaşmalarını tamamladı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Paris'teki organizasyonda 4 milli sporcu mücadele etti.

Ay-yıldızlı eskrimcilerden Almıla Birçe Durukan 156'ncı, İrem Karamete Baldini 161'inci, Alp Eyüpoğlu 263'üncü ve Baha Baykal Çetinel 279'uncu oldu.

Kaynak: AA
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