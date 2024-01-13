Türk Eskrimciler Fransa\'da Flöre Dünya Kupası\'nda Yarıştı

Eskrimde Fransa'da düzenlenen Flöre Dünya Kupası'nda milli sporcular karşılaşmalarını tamamladı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Paris'teki organizasyonda 4 milli sporcu mücadele etti.

Ay-yıldızlı eskrimcilerden Almıla Birçe Durukan 156'ncı, İrem Karamete Baldini 161'inci, Alp Eyüpoğlu 263'üncü ve Baha Baykal Çetinel 279'uncu oldu.