Gökhan Töre'nin yeni maaşı duyanları şaşkına çevirdi! Adana Demispor Başkanı rakamı doğruladı

A Milli Takım ve Beşiktaş'ın formasını terleten Gökhan Töre'yle ilgili son haber, herkesi şaşkınlık içinde bıraktı. Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini, cebinden 4 milyon TL ödeyerek feshedip, Beşiktaş'a dönen tecrübeli kanat oyuncusu Gökhan Töre, Kartal ile yıllık 4.5 milyon lira maaş ve maç başına da 100 bin lira ücret karşılığı bir yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

ASGARİ ÜCRET ALACAK

Siyah-beyazlılarda beklentileri karşılayamayan 30 yaşındaki futbolcu, Adana Demirspor'a transfer oldu. Yeniden form tutup, eski günlerine geri dönmek isteyen Gökhan Töre'nin Akdeniz ekibiyle yaptığı sözleşme dikkat çekti. Akşam'ın haberine göre; deneyimli futbolcu, büyük bir fedakarlık yaparak kulübüyle 'asgari ücret' tutarındaki maaş için anlaştı. Kulüp Başkanı Murat Sancak'ın da bu bu bilgiyi doğruladığı ifade edildi.

PERFORMANSA GÖRE MAAŞ ARTACAK

Gökhan Töre, Adana Demirspor'dan 'asgari ücret'; yani 6 bin 471 lira ücret alacak. Beşiktaş'tan daha önce aylık 375 bin lira garanti maaş kazanan Gökhan Töre'nin kazancı, yüzde 98.27 erimiş oldu. Ancak deneyimli futbolcunun Adana Demirspor ile olan sözleşmesine göre; performansını artırıp, forma giyerek süre almaya başlaması halinde maaşı da otomatik olarak artacak. Performansa dayalı ücret sistemiyle birlikte Gökhan Töre'nin hem iyi form tutması hem de takıma daha fazla katkı sunması için böyle özel bir anlaşmaya gidildiği öğrenildi.