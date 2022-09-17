Gökhan Töre'nin yeni maaşı duyanları şaşkına çevirdi! Adana Demispor Başkanı rakamı doğruladı - Son Dakika
Üye Girişi

Gökhan Töre'nin yeni maaşı duyanları şaşkına çevirdi! Adana Demispor Başkanı rakamı doğruladı

17.09.2022 21:55

Süper Lig'de yeni sezona iyi bir başlangıç yapan Adana Demirspor geçtiğimiz hafta son şampiyon Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Başarılı bir transfer dönemi geçiren Mavi Şimşekler'in Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı tecrübeli futbolcu Gökhan Töre'ye vereceği ücret duyanları şaşırttı.

A Milli Takım ve Beşiktaş'ın formasını terleten Gökhan Töre'yle ilgili son haber, herkesi şaşkınlık içinde bıraktı. Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini, cebinden 4 milyon TL ödeyerek feshedip, Beşiktaş'a dönen tecrübeli kanat oyuncusu Gökhan Töre, Kartal ile yıllık 4.5 milyon lira maaş ve maç başına da 100 bin lira ücret karşılığı bir yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

ASGARİ ÜCRET ALACAK

Siyah-beyazlılarda beklentileri karşılayamayan 30 yaşındaki futbolcu, Adana Demirspor'a transfer oldu. Yeniden form tutup, eski günlerine geri dönmek isteyen Gökhan Töre'nin Akdeniz ekibiyle yaptığı sözleşme dikkat çekti. Akşam'ın haberine göre; deneyimli futbolcu, büyük bir fedakarlık yaparak kulübüyle 'asgari ücret' tutarındaki maaş için anlaştı. Kulüp Başkanı Murat Sancak'ın da bu bu bilgiyi doğruladığı ifade edildi.

PERFORMANSA GÖRE MAAŞ ARTACAK

Gökhan Töre, Adana Demirspor'dan 'asgari ücret'; yani 6 bin 471 lira ücret alacak. Beşiktaş'tan daha önce aylık 375 bin lira garanti maaş kazanan Gökhan Töre'nin kazancı, yüzde 98.27 erimiş oldu. Ancak deneyimli futbolcunun Adana Demirspor ile olan sözleşmesine göre; performansını artırıp, forma giyerek süre almaya başlaması halinde maaşı da otomatik olarak artacak. Performansa dayalı ücret sistemiyle birlikte Gökhan Töre'nin hem iyi form tutması hem de takıma daha fazla katkı sunması için böyle özel bir anlaşmaya gidildiği öğrenildi.

YORUMLAR
500
Gökhan Töre, Adana Demirspor'a aylık 6 bin 471 TL kazanacak! Yüksek maaş alması için tek şart sunuldu Gökhan Töre, Adana Demirspor'a aylık 6 bin 471 TL kazanacak! Yüksek maaş alması için tek şart sunuldu

Gökhan Töre, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gökhan Töre'nin yeni maaşı duyanları şaşkına çevirdi! Adana Demispor Başkanı rakamı doğruladı - Son Dakika


Son Dakika
22:06 Tayvan'da 6.6 büyüklüğünde deprem! Başkent Taipei de etkilendi
22:03 Beşiktaş iki kez öne geçtiği maçta İstanbulspor engelini aşamadı! Galibiyet hasreti 2 maça çıktı
21:55 Gökhan Töre'nin yeni maaşı duyanları şaşkına çevirdi! Adana Demispor Başkanı rakamı doğruladı
21:38 Pınar Altuğ'un gençlik fotoğrafındaki göğüs dekoltesi sosyal medyayı salladı
21:35 Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı! İşte İsmail Kartal'ın Süper Lig'deki yeni takımı...
21:28 Bursa'da cezaevi servisine bombalı saldırı düzenleyen ve infaz koruma memurunu şehit eden teröristler yakalandı
21:23 Başörtüsünü düzgün takmadığı için öldürülen Mehsa Emini'nin cenazesinde İranlı kadınlar isyan etti
20:50 İstanbulspor kalecisinden Beşiktaş maçında inanılmaz hata! Dokunmasa gol geçersiz olacaktı
20:35 Tek bacağı olmayan işçinin ekmek parası için çalışmaya devam ettiği anlar duygulandırdı
20:17 Kızılelma'ya adım adım! Selçuk Bayraktar testin başarıyla tamamlandığını duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2022 22:21:30. #1.13#
SON DAKİKA: Gökhan Töre'nin yeni maaşı duyanları şaşkına çevirdi! Adana Demispor Başkanı rakamı doğruladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement