Türk futbolunda yeni dönem: Hakem atamaları için devrim gibi karar - Son Dakika
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Spor

Türk futbolunda yeni dönem: Hakem atamaları için devrim gibi karar

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Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, yeni MHK modeli hakkında bir açıklama yaptı. Koç, Kulüpler Birliği'nin bu modeli kabul ettiğini ve futbol kulüplerinin artık kendi menfaatleriyle ilgili konularda söz sahibi olacağını belirtti.

30.12.2024 17:52  Güncelleme: 18:16
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Türkiye futbolunun bitmeyen tartışmalarının bir numaralı öznesi olan hakemlerle ilgili flaş bir karar çıktı. Kulüpler Birliği Vakfı ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında yapılan toplantı sona erdi.

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, MHK'nin yeni sisteminin bir parçası olacaklarını duyurdu. Koç, toplantının ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Koç "Kulüpler olarak yeni hakemlik modelinin bir parçası olmaya karar verdik. Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu çok cesur karar verdi. Hakemlik konusunda 'O zaman alın, siz de bu işin parçası olun ve dizayn edin' dedi" dedi.

"ÇOK CESUR BİR KARAR"

Koç, açıklamalarının devamında ise, "Futbolun en büyük öznesi futbol kulüpleri. Buna rağmen ne yazık ki bizler kendi menfaatlerimizle ilgili konularda hiç söz sahibi değiliz. Bu yayın ihalesi olabilir, dijital haklar olabilir, biletleme firmaları olabilir... Resmiyette hiç söz sahibi değiliz, mevcut TFF bizi ne kadar topa sokarsa o kadar söz sahibi oluyoruz. Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nun verdiği karar, çok cesur bir karar." ifadelerini kullandı.

Türk futbolunda yeni dönem: Hakem atamaları için devrim gibi karar

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig, Fenerbahçe, Ali Koç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk futbolunda yeni dönem: Hakem atamaları için devrim gibi karar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • turan alan:
    vesikalı şikeci kuşlar UEFANIN sitesinde damgalı eşek bigi ismi yazanlar camur atıyor cok komıksınız sirk palyonçoları sizi 172 3 Yanıtla
  • Fatma Öztürk:
    kediye ciğer teslim edilmiş. 91 4 Yanıtla
  • Hakan Kan:
    Ali Koç orta hakem, hacıosmanoğlu yan hakem,acunla ümit özat var hakemi olsa yine şampiyon Cimbom.Çünkü iyiler mutlaka kazanır. 85 5 Yanıtla
  • Kuzey efe:
    şu açıklamayı fb başkanı yapıyor ve bu karardan memnun görünüyor. hakemlik sisteminin bu şekilde değişmesini uzun vadede uefa müdale eder. 83 3 Yanıtla
  • Hakan Kan:
    karıköyde üç tane kaydık,Sami yende de kayağa devam. 74 6 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    aptal saraylilar yaşadı şikeye devam 4 67 Yanıtla
    güngör SAĞ:
    serkan yalçın senin gibi fenerlileri şike şike şampiyon olacağız sende böyle her zaman böyle iiiitttt gibi konuşacan 18 1
    tuna sağlam:
    serkan yalçın senin gibileri şike şike şampiyon olcaz pannene selam söyle 7 1
    Necmi Kula:
    senden aptalı yoktur 7 1
    yalnız Adam:
    yav bı sie ordan 2 1
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