Türk Golfçüler Macaristan'da Başarı Elde Etti - Son Dakika
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Türk Golfçüler Macaristan'da Başarı Elde Etti

Türk Golfçüler Macaristan\'da Başarı Elde Etti
06.07.2026 11:29
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Macaristan Amatör Açık Golf Turnuvası'nda milli sporcular 1 birincilik, 2 ikincilik ve 2 üçüncülük kazandı.

Macaristan Amatör Açık Golf Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcular, birer birincilik ve ikincilik, 2 de üçüncülük elde etti.

Türkiye Golf Federasyonunun açıklamasına göre Alcsutdoboz kasabasındaki Botaniq Mariavölgyi Golf Kulübünde düzenlenen organizasyona 84 sporcu katıldı.

Kadınlar kategorisinde yarışan Sude Bay 221 (+7) gross skorla birinci, İrem Demir 228 (+14) gross skorla 2'nci, Elif Nihal Boztaş da 236 (+22) gross skorla 3'üncü oldu.

Erkeklerde mücadele eden Emir Duhan Sazak ise 215 (+1) gross skorla turnuvayı 3'üncü sırada tamamladı.

Kaynak: AA

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