Türk güreşçiler Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı - Son Dakika
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Spor

Türk güreşçiler Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

Türk güreşçiler Avrupa Şampiyonası\'nda gümüş madalya kazandı

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular Yunus Emre Başar ve Ali Cengiz, grekoromen stil final maçlarında rakiplerine kaybederek ikinci oldu ve gümüş madalyaya uzandılar. Ali Cengiz, 87 kiloda finalde Aleksandr Komarov'a yenilirken, Yunus Emre Başar ise 77 kiloda Malkhas Amoyan'a kaybetti.

13.02.2024 22:01
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Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular Yunus Emre Başar ve Ali Cengiz, grekoromen stil final maçlarında rakiplerine kaybederek ikinci oldu ve gümüş madalyaya uzandılar.

Bükreş'te düzenlenen organizasyonda 87 kiloda mücadele eden son dünya şampiyonu Ali Cengiz finalde Rus asıllı Sırp rakibi Aleksandr Komarov'a yenilince gümüş madalyada kaldı. Ali, 2'nci turda Bulgar rakibi Yoan Dimitrov'u (6-3); çeyrek finalde İsveçli Alex Kesidis'i 7-1;  yarı finalde ise karşılaştığı Bireysel Belarus Kiryl Maslevich'i (4-1) yenerek finale yükselmişti. Finalde Rus asıllı Sırp rakibi Aleksandr Komarov'a 4-1 yenilen Ali Cengiz, geçen yıl olduğu gibi Avrupa 2'ncisi oldu ve gümüş madalya kazandı.

Türkiye'nin grekoromende ilk madalyası Yunus Emre Başar'dan geldi. 77 kiloda mücadele eden Yunus Emre Başar, ilk turda dünya şampiyonu Fransız rakibi İbrahim Mahmoud Hassan Ghanem'i 3-1 yendi. Yunus Emre, 2'nci turda Gürcü rakibi Iuri Lomadze'yi 5-1; çeyrek finalde Bulgar rakibi Stoyan Kubakov'u 4-0; yarı finalde karşılaştığı Hırvat rakibi Antonio Kamenjasevic'i 3-1 mağlup ederek finale yükseldi. Milli güreşçi, finalde karşılaştığı Avrupa şampiyonu Ermenistanlı Malkhas Amoyan'a 7-0 yenildi ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: DHA

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Emre Başar, Ali Cengiz, Romanya, Rusya, Spor, Güncel, Son Dakika

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