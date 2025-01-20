Türk Güreşi'nde Yeni Hedef: Los Angeles 2028 Olimpiyatları - Son Dakika
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Türk Güreşi'nde Yeni Hedef: Los Angeles 2028 Olimpiyatları

Türk Güreşi\'nde Yeni Hedef: Los Angeles 2028 Olimpiyatları

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Güreş Şampiyonası istişare toplantısında, Los Angeles Olimpiyatları öncesinde Türk Güreşi'nin yeniden canlandırılması için tüm paydaşların elini taşın altına koyması gerektiğini vurguladı.

20.01.2025 22:07  Güncelleme: 22:11
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ANKARA'da gerçekleştirilecek olan 'Büyükler Grekoromen, Serbest ve Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası' istişare toplantısında konuşan Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Taha Akgül, "Los Angeles Olimpiyatları öncesinde tüm paydaşlar olarak elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. İnşallah yapacağımız hamlelerle Türk Güreş'ini tekrardan canlandıracağız" dedi.

21-28 Ocak 2025 tarihleri arasında, Ankara'da Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleşecek olan 'Büyükler Grekoromen, Serbest ve Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nın istişare ve teknik toplantısı Atatürk Orman Çiftliği'nde gerçekleştirildi. Toplantıya TGF Başkanı Taha Akgül'ün yanı sıra Güreş Milli Takım teknik heyeti, federasyon yönetim kurulu üyeleri ve güreş kulüpleri teknik heyetleri katıldı. Akgül açılış konuşmasında, göreve geldiğinden bu yana TGF'nin güreş kulüpleri ile ilk toplantılarını gerçekleştirdiklerini belirtti. Akgül, TGF olarak toplantıya iştirak eden herkesin duygu ve düşüncelerini önemsediklerini belirterek, "Toplantımız aslında bir tanışma gibi olacak. Çünkü ben serbest güreşçi olduğum için ister istemez grekoromen hocalarımızdan, oranın dinamiklerinden uzak kaldım. O yüzden dedim ki, 'bugünkü yemeği çok önemsiyorum.' 3 gün boyunca hep birlikte olacağız. Hepinizin söyleyeceği şeyler olacak, bizlere katkı sağlayacağı konular olacaktır. Duygu ve düşüncelerinizi, fikirlerinizi bu anlamda çok önemsiyoruz" diye konuştu.

'ELİMİZİ TAŞIN ATLINA KOYMAMIZ GEREKİYOR'

Akgül, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na gidiş yolunda zorlu bir sürecin kendilerini beklediğini ifade ederek, "Los Angeles Olimpiyatları öncesinde tüm paydaşlar olarak elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Sizlerin de elini taşın altına koyması gerekiyor. İnşallah yapacağımız hamlelerle Türk Güreş'ini tekrardan canlandıracağız. Bugünü de ben bir başlangıç olarak görüyorum. Dediğim gibi sizlerle bu süreçten sonra da bire bir temas halinde olacağız. Milli takım teknik direktörlerimiz, milli takım antrenörlerimiz ve aynı zamanda yönetim kurulu üyelerimiz, başkanlarımız buradalar ve hepsine de bir söz hakkı vereceğiz. Daha sonra da sizlere inşallah mikrofonla tek tek söz hakkı verip hem bir tanışma yapacağız, hem de il bazında, kulüp bazında isteğimiz, problemimiz varsa tek tek inşallah dile getireceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Türk Güreşi'nde Yeni Hedef: Los Angeles 2028 Olimpiyatları - Son Dakika

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