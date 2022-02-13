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Türk hakem canlı yayında özür diledi: Gölü vermemeliydim, hata yaptık - Son Dakika

Türk hakem canlı yayında özür diledi: Gölü vermemeliydim, hata yaptık

13.02.2022 16:48
Türk hakem canlı yayında özür diledi: Gölü vermemeliydim, hata yaptık

Almanya'da görev yapan Türk hakem Deniz Aytekin, Mainz-Freiburg arasında oynanan maçta yaptığı hatayla ilgili özür diledi. Bir spor programının canlı yayınına katılan Deniz Aytekin, "Kohr'un kafa topu mücadelesinden sonra Heck ofsaytta. Bu yüzden golü vermemeliydik. Çok sinir bozucu bir hata yaptık. Özür dilerim." ifadelerini kullandı.

Bundesliga'da oynanan Mainz- Freiburg maçının Türk hakemi Deniz Aytekin, 1-1 sona eren mücadelede yaptığı hata nedeniyle canlı yayında özür diledi.

OFSAYT POZİSYONU İNCELENMEDİ

Sporx'te yer alan habere göre, Mücadelenin 31. dakikasında Mainz, Alexander Heck'in golüyle öne geçti. Pozisyonda elle oynama olduğu şüphesiyle VAR kontrolü yapıldı ancak açık ofsayt pozisyonu incelenmedi. Hakem Deniz Aytekin de elle oynama olmadığını belirterek golü geçerli saydı.

"SİNİR BOZUCU BİR HATA YAPTIK"

Avrupa'nın önde gelen hakemlerinden Deniz Aytekin, flaş bir karar alarak maç sonunda SKY yayınına katıldı. Deniz Aytekin, "El olup olmadığını gerçekten kontrol ettik. Ancak, pozisyondaki tek olay bu değildi. Önemli olan elle oynama olup olmadığını incelediğimiz pozisyondan öncesi. Çünkü, Kohr'un kafa topu mücadelesinden sonra Heck ofsaytta. Bu yüzden golü vermemeliydik. Çok sinir bozucu bir hata yaptık. Özür dilerim." dedi.

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Deniz Aytekin, Bundesliga, Freiburg, Türk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk hakem canlı yayında özür diledi: Gölü vermemeliydim, hata yaptık - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Türk hakem canlı yayında özür diledi: Gölü vermemeliydim, hata yaptık - Son Dakika
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