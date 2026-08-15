Türk Hakem FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası'nda - Son Dakika
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Türk Hakem FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası'nda

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Çisil Güngör, Berlin'de düzenlenecek FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası'nda hakem olarak görev alacak.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 4-13 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası'nda Türk hakem Çisil Güngör görev yapacak.

FIBA, organizasyonda görev alacak 28 hakem duyurdu. Türkiye Basketbol Federasyonundan Çisil Güngör de listede yer aldı.

FIBA 2026 Dünya Kupası'nda görev alacak hakemler şunlar:

Çisil Güngör (Türkiye), Julio Anaya (Panama), Johnny Batista (Porto Riko), Blanca Burns (ABD), Ariadna Chueca (İspanya), Yann Davidson (Madagaskar), Martin Davison (Yeni Zelanda), Alan Dos Santos (Brezilya), Paulino Gajdosz (Polonya), Aline Garcia (Uruguay), James Griguol (Avustralya), Julirys Guzman (Porto Riko), Viola Györgyi (Norveç), Waseem Husainy (Kanada), Takaki Kato (Japonya), Boris Krejic (Slovenya), Wojciech Liszka (Polonya), Maripier Malo (Kanada), Mihkel Manniste (Estonya), Carlos Peralta (Ekvador), Petar Pesic (Sırbistan), Yohan Rosso (Fransa), Gatis Salins (Letonya), Jian Sun (Çin), Orlando Varela (Honduras), Ventsislav Velikov (Bulgaristan), Martin Vulic (Hırvatistan), Ruben Woolcock (Avustralya)

Kaynak: AA

Berlin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk Hakem FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası'nda - Son Dakika

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