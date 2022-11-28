Türk hakemleri sınıfta kaldı! En önemli kriteri yerine getiremediler - Son Dakika
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Türk hakemleri sınıfta kaldı! En önemli kriteri yerine getiremediler

28.11.2022 19:02
Türk hakemleri sınıfta kaldı! En önemli kriteri yerine getiremediler

Süper Lig'de yabancı hakem tartışması sürerken FIFA kokartı almaya aday isimler, İngilizce konusunda sınıfta kaldı. Sınava katılan hakemlerin hiçbiri bu sınavda başarılı olamadı.

Süper Lig Kulüpler Birliği'nin bu sezon belli sayıda yabancı hakemin maç yönetmesini Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) talep etmesinin yankıları sürerken ortaya çarpıcı bir gerçek çıktı: İngilizce sorunu.

HİÇBİRİ GEÇEMEDİ

Aralık ayında, 2023'te FIFA kokartı takacak hakemleri belirleyecek TFF ve Merkez Hakem Kurulu (MHK), İngilizce kriziyle karşı karşıya. Bir süre önce, aralarında Süper Lig'de görev yapan isimlerin de yer aldığı birçok hakem, FIFA kokartı almak için TFF'ye adaylık başvurusu yaptı. Cumhuriyet'in haberine göre; Federasyon ve MHK, kokart almanın en önemli şartlarından olan İngilizce yeterliliği için aday hakemleri, bir kurum aracılığıyla dil sınavına soktu. Katılan hakemlerin hiçbiri İngilizce sınavını geçemedi.

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ÇAKIR'IN YERİNE İKİ İSİM GÜNDEMDE

TFF ve MHK, hakemliği bırakan Cüneyt Çakır'ın yerine FIFA listesine bir isim ekleyecek. Zorbay Küçük'ün FIFA listesinden çıkarılacağı, boşalan 2 kontenjana Atilla Karaoğlan, Erkan Özdamar ve Ali Şansalan'dan ikisinin eklenebileceği hakem kulislerinde konuşuluyor.

Kaynak: Diğer
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Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk hakemleri sınıfta kaldı! En önemli kriteri yerine getiremediler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türk hakemleri sınıfta kaldı! En önemli kriteri yerine getiremediler - Son Dakika
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