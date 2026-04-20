Türk Halterciler Avrupa Şampiyonası'nda 6 Madalya Kazandı

20.04.2026 21:37
Batum'da devam eden şampiyonada Türk halterciler, iki altın, bir gümüş ve üç bronz madalya kazandı.

(ANKARA) - Gürcistan'ın başkenti Batum'da devam eden Avrupa Halter Şampiyonası'nın ikinci gününde Türk halterciler, iki altın, bir gümüş, üç bronz madalya kazandı. 65 kilogram kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Muhammed Furkan Özbek, silkmede 180 kilogram kaldırarak Avrupa rekoru kırarken, iki altın ve bir gümüş madalya kazandı.

Gürcistan'ın başkenti Batum'da devam eden Avrupa Halter Şampiyonası'nın ikinci gününde erkekler 60 ve 65 kilogram kategorilerinde madalyalar sahiplerini buldu. 60 kilogram kategorisinde Yiğit Erdoğan, koparmada 121, silkmede 148 kilogram kaldırarak her iki kategoride de Avrupa 4'üncüsü oldu. Erdoğan, toplamda 269 kilogram kaldırarak bronz madalyanın sahibi oldu. Erdoğan'ın 269 kilogramlık derecesi Avrupa gençler rekoru olarak kayıtlara geçti. Aynı kategoride Türkiye'yi temsil eden Burak Aykun ise koparmada 119 kilogram kaldırarak Avrupa 7'incisi, silkmede 147 kilogram kaldırarak Avrupa 5'incisi, toplamda ise 266 kilogram ile Avrupa 5'incisi oldu.

65 kilogram kategorisinde yarışan Muhammed Furkan Özbek, koparmada 143 kilogram kaldırarak Avrupa 2'ncisi olurken, silkmede 180 kilogram ile Avrupa rekoru kırarak Avrupa 1'incisi, toplamda ise 323 kilogram ile yine Avrupa 1'incisi olmayı başardı. Aynı kategoride yarışan Ferdi Hardal ise koparmada 135 kilogram ile bronz madalyanın sahibi oldu. Hardal, silkmede 158 kilogram ile Avrupa 4'üncüsü, toplamda ise 293 kilogram ile Avrupa üçüncüsü oldu.

Şampiyonanın ikinci gününde milli halterciler iki altın, bir gümüş ve üç bronz madalya kazandı. Şampiyonanın ilk gününde kadınlar 48 kilogram kategorisinde Gamze Altun bir gümüş madalya, kadınlar 53 kilogram kategorisinde ise Cansel Özkan üç bronz madalyanın sahibi olmuştu.

Batum'da devam eden Şampiyona'nın ikinci gününde Türkiye, iki altın, iki gümüş ve altı bronz madalya ile madalya sıralamasında Bulgaristan, Ukrayna ve İtalya'nın ardından dördüncü sırada bulunuyor.

Kaynak: ANKA

