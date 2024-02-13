Türk Halterciler Avrupa Şampiyonasında Madalyalar Kazandı - Son Dakika
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Türk Halterciler Avrupa Şampiyonasında Madalyalar Kazandı

Türk Halterciler Avrupa Şampiyonasında Madalyalar Kazandı

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda Türk halterciler Harun Algül ve Muammer Şahin, erkekler 55 kiloda madalya mücadelesi verdi. Muammer Şahin altın madalya kazanırken, Harun Algül ise 6. sırada yer aldı. Şampiyonada Türk milli sporcular toplamda 4 altın, 3 gümüş madalya kazandı.

13.02.2024 17:39
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Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 55 kiloda Harun Algül ile Muammer Şahin, silkmedeki yarışlarını tamamladı.

Başkent Sofya'da gerçekleştirilen şampiyonanın ikinci gününde Muammer Şahin ve Harun Algül, madalya mücadelesi için podyuma çıktı.

Koparmada 112 kilo ile altın madalya kazanan Muammer Şahin, silkmede 121 kiloluk kaldırışıyla 9. sırada yer aldı. Milli sporcu toplamda ise 233 kilo ile 5. sırada yer aldı.

Koparmada 104 kilo ile 6. olan Harun Algül, silkmede de 125 kiloluk kaldırışıyla 6. sırada yer aldı ve toplamda 229 kilo ile 7. oldu.

Silkmede 135 kilo ile altın madalya kazanan Bulgar Angel Rusev, toplamda da 244 kilo ile birinci sırayı aldı.

Şampiyonada dün podyuma çıkan milli sporculardan kadınlar 45 kiloda Cansu Bektaş, 2 altın ve 1 gümüşle Avrupa şampiyonu, Gamze Altun ise 1 altın ve 1 gümüşle Avrupa ikincisi olmuştu. Kadınlar 49 kiloda da Duygu Alıcı koparmada gümüş madalya kazandı.

Böylece şampiyonada milli halterciler, 4 altın, 3 gümüş ile toplam 7 madalya kazandı.

Kaynak: AA

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