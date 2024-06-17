Türk Halterciler Yunanistan'da 13 Madalya Kazandı - Son Dakika
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Spor

Türk Halterciler Yunanistan'da 13 Madalya Kazandı

Yunanistan'da düzenlenen Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın üçüncü gününde Türk milli halterciler, 4 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı. Toplamda 13 madalya elde eden Türk sporcular, büyük bir başarıya imza attı.

17.06.2024 22:27
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Yunanistan'da devam eden Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın üçüncü gününde milli halterciler; 4 altın, 3 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 13 madalya elde etti.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Selanik kentinde Pale de Sport Alexandreio Melathron Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gününde, milli sporcular 13 madalya kazandı.

Şampiyonada bugün yıldız erkekler 55 kiloda Ramazan Efe Yılmaz, silkmede 130 kiloluk kaldırışı ve toplamda 228 kilo ile 2 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Ramazan Efe, koparmada ise 98 kilo ile bronz madalyaya ulaştı.

Şampiyonanın üçüncü günü akşam seansında kadınlar 59 kiloda Gizem Ağaç ise silkmede 98 kilo, toplamda da 173 kiloluk dereceleriyle 2 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Milli halterci Gizem, koparmada ise 75 kilo ile gümüş madalya aldı.

Bu sıklette podyuma çıkan İrem Selçuk ise koparmada 74, silkmede 92, toplamda da 166 kiloluk derecelerle 3 bronz madalya kazandı ve Avrupa üçüncüsü olmayı başardı.

15 Yaş altı kadınlar 64 kilodaki milli halterci Ece Sipan ise silkmede 88 kilo, toplamda da 155 kiloluk derecelerle 2 gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi oldu. Ay-yıldızlı halterci Ece Sipan, koparmada ise 67 kiloluk kaldırışıyla bronz madalya elde etti.

Yıldız erkekler 61 kiloda yarışan Abdullah Efe Kolçak ise silkmede 122 kilo ile bronz madalya kazandı.

Milli haltercilerin organizasyondaki madalya sayısı 8 altın, 13 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplam 30 oldu.

Kaynak: AA

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