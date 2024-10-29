Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Ramazan Çevik, Uğur Ateş
Türk Hava Yolları: Ratzke, Bergmann, Karmen Aksoy, Vasilantonaki, Tuğba İvegün, Büşra Kılıçlı ( Melis Yılmaz)
Beşiktaş: Dilay Özdemir, Rozanski, Beliz Başkır, Merve Nezir, Hümay Fırıncıoğlu, Maglio (Gizem Güreşen, Derya Güç, Begüm Kaçmaz, Merve Tanıl, Sude Gümüş)
Setler: 25-16, 25-17, 25-22
Süre: 77 dakika (27, 24, 26)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. hafta maçında Türk Hava Yolları, konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-0 yendi.
Son Dakika › Spor › Türk Hava Yolları Beşiktaş'ı 3-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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