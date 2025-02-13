Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Erol Akbulut, Sadettin Kıral
Türk Hava Yolları: Ratzke, Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Vasilantonaki, Bergmann, Büşra Kılıçlı (Melis Yılmaz, Orthmann, Çağla Çiçekoğlu, Melis Durul, Emine Arıcı)
Beşiktaş: Dilay Özdemir, Rozanski, Bengisu Aygün, Canzian, Saliha Şahin, Maglio (Alara Altundağ, Szczurowska, Merve Tanıl, Begüm Kaçmaz, Derya Güç, Hümay Fırıncıoğlu)
Setler: 22-25, 25-22, 17-25, 25-21, 15-13
Süre: 129 dakika (28, 29, 25, 26, 21)
Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında Türk Hava Yolları, Beşiktaş'ı 3-2 yendi.
Türk Hava Yolları, bu sonuçla Dörtlü Final'e yükselen 4. takım oldu.
Son Dakika › Spor › Türk Hava Yolları, Beşiktaş'ı 3-2 Geçti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?