Türk Hava Yolları, CEV Kupası'nda Deplasmanda

Voleybol Kadınlar CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında Türk Hava Yolları, yarın deplasmanda Macaristan'ın MBH takımıyla karşı karşıya gelecek.
Bekescsaba kentiyle aynı adı taşıyan salonda oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.
Türk Hava Yolları, 8'li final turu ilk maçından iyi bir skorla ayrılarak rövanş öncesi avantaj elde etmeye çalışacak.
Rövanş mücadelesi, 10 Aralık'ta Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.
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