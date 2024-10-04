Türk Hava Yolları, Fenerbahçe ile Sezona Merhaba Dedi

Spor

Türk Hava Yolları, yeni sezona evinde Fenerbahçe maçıyla başlayacak.

2024-2025 voleybol sezonuna büyük hedeflerle başlayan Türk Hava Yolları, Sultanlar Ligi'nin açılış haftasında yarın sahasında Fenerbahçe Medicana'yı konuk edecek. TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Mücadele, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak. Türk Hava Yolları Takımı Smaçörü Tuğba Şenoğlu İvegin karşılaşma öncesinde değerlendirmelerde bulunarak, "Sezonun ilk karşılaşmasında evimizde Fenerbahçe Medicana karşılaşmasıyla merhaba diyeceğiz. Çok heyecanlıyız. İyi bir hazırlık süreci geçirdik. Umarım bunu da sahaya yansıtabiliriz. Tüm takımlara da yeni sezonda sağlıklı, güzel ve sakatlıksız bir sezon diliyorum" diye konuştu. - İSTANBUL