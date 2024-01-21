Türk Hava Yolları, Karayolları\'nı 3-0 Yendi

Salon: Ankara TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Yasin İlhan, Ayşim Koşar
Karayolları: Dilay Özdemir, Selena Leban, Ceren Baysal, Rahimova, Eylül Durgun, Strunjak (Selin Navruz, Alara Altundağ, Boran Elif, Berka Buse Özden, Sıla Saraçbaş)
Türk Hava Yolları: Sıla Çalışkan, Bergmann, Dicle Nur Babat, Van Ryk, Şeyma Ercan, Duarte (Melis Yılmaz, Kübra Akman, Silva, Neriman Özsoy)
Setler: 14-25, 23-25, 20-25
Süre: 78 dakika (23, 30, 25)
Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda Karayolları'nı 3-0 yendi.
Bu sonuçla Türk Hava Yolları 10. galibiyetini elde ederken, Karayolları, 15. mağlubiyetini aldı.
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