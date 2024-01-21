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Türk Hava Yolları, Karayolları'nı 3-0 Yendi - Son Dakika
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Türk Hava Yolları, Karayolları'nı 3-0 Yendi

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda Karayolları'nı 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla Türk Hava Yolları 10. galibiyetini elde ederken, Karayolları ise 15. mağlubiyetini aldı.

Türk Hava Yolları, Karayolları\'nı 3-0 Yendi
21.01.2024 - 20:23,
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Salon: Ankara TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Yasin İlhan, Ayşim Koşar

Karayolları: Dilay Özdemir, Selena Leban, Ceren Baysal, Rahimova, Eylül Durgun, Strunjak (Selin Navruz, Alara Altundağ, Boran Elif, Berka Buse Özden, Sıla Saraçbaş)

Türk Hava Yolları: Sıla Çalışkan, Bergmann, Dicle Nur Babat, Van Ryk, Şeyma Ercan, Duarte (Melis Yılmaz, Kübra Akman, Silva, Neriman Özsoy)

Setler: 14-25, 23-25, 20-25

Süre: 78 dakika (23, 30, 25)

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda Karayolları'nı 3-0 yendi.

Bu sonuçla Türk Hava Yolları 10. galibiyetini elde ederken, Karayolları, 15. mağlubiyetini aldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Türk Hava Yolları, Karayolları'nı 3-0 Yendi - Son Dakika
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