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Türk Hava Yolları, Kuzeyboru'yu 3-1 Mağlup Etti - Son Dakika
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Türk Hava Yolları, Kuzeyboru'yu 3-1 Mağlup Etti

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Türk Hava Yolları, Kuzeyboru'yu 25-20, 25-27, 25-20, 28-26'lık setlerle 3-1 mağlup etti. Maç 124 dakika sürdü.

Türk Hava Yolları, Kuzeyboru\'yu 3-1 Mağlup Etti
14.01.2024 - 18:41,
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Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Onur Coşkun, Erol Akbulut

Türk Hava Yolları: Sıla Çalışkan, Bergmann, Duarte, Van Ryk, Şeyma Ercan, Kübra Akman (Melis Yılmaz, Dicle Nur Babat, Silva, Derya Güç, Neriman Özsoy)

Kuzeyboru: Wilhite, Merve Atlıer, Lopez, Begic, Büşra Kılıçlı, Gamze Kılıç (Sinem Bayazıt, Dilek Kınık, Ezgi Akyaldız, İrem Çor, Liray Akpınar, Yaren Işık)

Setler: 25-20, 25-27, 25-20, 28-26

Süre: 124 dakika (26, 32, 29, 37)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Türk Hava Yolları, Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Türk Hava Yolları, Kuzeyboru'yu 3-1 Mağlup Etti - Son Dakika
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