Türk Hava Yolları, Kuzeyboru'yu mağlup ederek yarı finale yükseldi - Son Dakika
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Spor

Türk Hava Yolları, Kuzeyboru'yu mağlup ederek yarı finale yükseldi

Türk Hava Yolları, Kuzeyboru\'yu mağlup ederek yarı finale yükseldi

Türk Hava Yolları, Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final mücadelesinde Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Maçın setleri 20-25, 25-21, 25-17, 25-21 şeklinde sonuçlandı.

14.02.2024 15:33
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Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Erdal Akıncı, Aylin Turnaoğlu

Türk Hava Yolları: Bergmann, Duarte, Van Ryk, Neriman Özsoy, Kübra Akman, Sıla Çalışkan (Melis Yılmaz, Derya Güç, Şeyma Ercan, Vasilantonaki)

Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Tuğba Şenoğlu İvegin, Janset Erkul, Gonzales, Wilhite, Yaren Işık (Dilek Kınık, Ezgi Akyaldız, Büşra Kılıçlı, Liray Akpınar, Merve Atlıer, İrem Çor)

Setler: 20-25, 25-21, 25-17, 25-21

Sarı: 104 dakika (27, 27, 24, 26)

Türk Hava Yolları, Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final mücadelesinde Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Kaynak: AA

Türk Hava Yolları, Sigorta, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk Hava Yolları, Kuzeyboru'yu mağlup ederek yarı finale yükseldi - Son Dakika

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