Türk Hava Yolları Yarı Finale Yükseldi

Spor

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Tamas Jambor (Macaristan), Lyubomir Sirakov (Bulgaristan)

Türk Hava Yolları: Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Vasilantonaki, Bergmann, Büşra Kılıçlı, Ratzke (Melis Yılmaz, Diana Duarte)

BKS Bostik: Borowczak, Orzylowska, Nowicka, Piasecka, Pacak, Laak (Drabek, Abramajtys, Szewczyk, Angelina, Brzoza, Suska)

Setler: 25-19, 25-15, 25-20, 15-7

Süre: 86 dakika (21, 25, 26, 14)

Voleybol Kadınlar CEV Kupası çeyrek final rövanşında Türk Hava Yolları, konuk ettiği Polonya'nın BKS Bostik takımını 3-0 biten karşılaşmada altın setle yenerek yarı finale yükseldi.

Turun ilk karşılaşmasını 3-1 kaybeden Türk Hava Yolları, Polonya temsilcisini rövanşta 25-19, 25-15 ve 25-20'lik setlerle 3-0, altın sette de 15-7 yenerek adını son dört takım arasına yazdırdı.

Türk Hava Yolları'nın yarı finaldeki rakibi İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara oldu.