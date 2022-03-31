Türk hentbolundaki sorunlar ve çözümleri, hentbol şurası ön toplantısında görüşüldü - Son Dakika

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), hentboldaki sorunları ve çözümlerini "Hentbol Şurası 2022"nin ön toplantısında ele aldı.

THF'nin 4-5 Haziran tarihlerinde yapacağı "Hentbol Şurası 2022"nin ön toplantısı, THF Yıldız Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Toplantıya, federasyon başkanı Uğur Kılıç, gelişim direktörü Murat Bilge, federasyonun eski başkanı Tarık Cengiz, kulüp yöneticileri, antrenörler ve hentbol paydaşları katıldı.

Şura ön toplantısında 11 başlıkta sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

Federasyondan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen başkan Kılıç, "İlk günden beri 'Hentbol için birlikte başaracağız' sloganıyla hareket ettik. Sizlerin direktifleri ve destekleriyle hentbolu arzu ettiğimiz noktaya taşımak için elimizden geleni yapıyoruz. Türk hentbolunu olimpiyatlara taşımak adına mücadelemizi sürdürürken sizlerin değerli katkıları bizler için önemli. Hentbol için, birlikte başarabilmek için sizlerin katkılarına ihtiyacımız var. Gelen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kılıç, toplantının kapanışındaki konuşmasında ise şunları kaydetti:

"Çok güzel, değer katan konular görüşüldü. Sorunları dile getirmek, dile getirme özgürlüğünde olmak, hep birlikte olmak, birlikte paylaşmak, fikirleri paylaşmak değerleri paylaşmak, işin özü bu. Biz sahada tüm mücadelemizle, iletişimimizle senelerce bu sihirli topu paylaştık. Bu sihirli top inşallah yıllar boyu hayatımızda olmaya devam edecek. Katkılarınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı sonsuz teşekkürler ediyorum."