Türk Judo Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda 4 madalya kazandı - Son Dakika
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Türk Judo Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda 4 madalya kazandı

Türk Judo Milli Takımı Avrupa Şampiyonası\'nda 4 madalya kazandı

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Judo Şampiyonası'nda Türk milli sporcu Kayra Özdemir bronz madalya kazandı. Türkiye, şampiyonayı 1 gümüş, 3 bronz madalya ile tamamladı.

27.04.2024 19:59
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Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Judo Şampiyonası'nda milli sporcu Kayra Özdemir bronz madalya kazandı.

Başkent Zagreb'de gerçekleştirilen şampiyonanın üçüncü ve son gününde 5 milli sporcu tatamiye çıktı.

Kadınlar +78 kiloda iki milli sporcu bronz madalya maçında birbirleriyle karşılaştı. Hilal Öztürk, repesaj maçını kazanarak bronz madalya maçına çıkma hakkı kazandı. Kayra Özdemir ise yarı final karşılaşmasını kaybetti ve üçüncülük maçında Hilal'e rakip oldu.

Karşılaşmayı kazanan Kayra Özdemir, bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 100 kiloda Mert Şişmanoğlu, +100 kiloda Münir Ertuğ ve İbrahim Tataroğlu ise rakiplerine elendi.

Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nı 1 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplam 4 madalyayla tamamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türk Judo Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda 4 madalya kazandı - Son Dakika

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