Türk Judo Sporcusu Vedat Albayrak, Avrupa Şampiyonasında Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika
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Türk Judo Sporcusu Vedat Albayrak, Avrupa Şampiyonasında Bronz Madalya Kazandı

Türk Judo Sporcusu Vedat Albayrak, Avrupa Şampiyonasında Bronz Madalya Kazandı

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Judo Şampiyonası'nda Türk milli sporcu Vedat Albayrak, erkekler 81 kiloda bronz madalya kazandı. Albayrak, İsrail'den Sagi Muki'yi yenerek Avrupa üçüncüsü oldu. Türkiye'nin şampiyonadaki madalya sayısı 1 gümüş, 2 bronz olmak üzere 3'e yükseldi.

26.04.2024 20:03
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Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Judo Şampiyonası'nda milli sporcu Vedat Albayrak, bronz madalya aldı.

Başkent Zagreb'de gerçekleştirilen şampiyonanın ikinci gününde 5 milli sporcu mücadele etti.

Erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak, bronz madalya maçında İsrail'den Sagi Muki'yle karşılaştı. Vedat, rakibini altın puanla yenerek Avrupa üçüncüsü oldu ve bronz madalya kazandı.

Kadınlar 63 kiloda Habibe Afyonlu, 70 kiloda Fidan Ögel, erkekler 73 kiloda Umalt Demirel ve Bilal Çiloğlu, rakiplerine yenilerek şampiyonayı madalyasız tamamladı.

Türkiye'nin şampiyonadaki madalya sayısı 1 gümüş, 2 bronz olmak üzere 3'e yükseldi.

Şampiyona yarın yapılacak müsabakalarla sona erecek.

Kaynak: AA

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