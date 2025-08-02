Türk Judocular Avrupa Kupası'nda 4 Madalya Kazandı

Türk sporcular, Gençler Judo Avrupa Kupası'nın Kuzey Makedonya ayağının ilk gününde 2 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya kazandı.
Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Üsküp'te düzenlenen organizasyonun ilk günü tamamlandı.
Sinem Oruç, kadınlar 63 kilo finalinde Slovak Lenka Tomankova'yı, Yağmur Yılmaz da kadınlar +78 kilo finalinde Karadağlı Jovana Mrvaljevic'i yenerek şampiyon oldu.
Ceylan Kocabey (kadınlar 78 kilo) gümüş, Berkay Aydın (erkekler 60 kilo) ise bronz madalya elde etti.
Turnuva yarın sona erecek.
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