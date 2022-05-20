Türk kadın boksörler tarih yazıyor! Milli boksör Hatice Akbaş, dünya şampiyonu oldu

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 54 kiloda mücadele eden milli boksör Hatice Akbaş, altın madalya kazandı.

RAKİPLERİNİ TEK TEK ELEDİ

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 11. ve son gününde Hatice Akbaş, 54 kiloda final maçına çıktı. İlk turu maç yapmadan geçen, ikinci turda Alman Zeina Nassar'ı, üçüncü turda Ermeni Ekaterina Sycheva'yı, çeyrek finalde Bulgar Stanimira Petrova'yı, yarı finalde de Taylandlı Tintabthai'yi eleyen milli boksör, finalde Romanya'dan Lacramioara Perijoc ile karşılaştı.

TÜRKİYE'YE 3. ŞAMPİYONLUĞU GETİRDİ

Tribünlerin büyük desteğiyle maça iyi başlayan Hatice, ilk raundu 4-1 aldı. İkinci raundu 3-2 kaybeden milli boksör, son raunda genel skorda üstün girdi. Son 3 dakikalık bölümü de 3-2 alan ay-yıldızlı boksör, maçı 3-2 kazanarak altın madalyaya uzandı. Hatice Akbaş, 48 kiloda Ayşe Çağırır ve 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu'nun ardından Türkiye'ye bu organizasyondaki 3. şampiyonluğunu getirdi.

TÜRKİYE REKOR KIRDI

İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen şampiyona, Türk kadın boks tarihine geçti. Toplam madalya sayısı bakımında Türk kadın boksunun en başarılı Dünya Şampiyonası'nı yaşayan milliler, altın madalya sayısında da 2 şampiyonluğun geldiği 2008 Dünya Şampiyonası'nı geride bırakarak rekor kırdı. 2022 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Türkiye, şu ana kadar 3 altın, 2 bronz madalya aldı. Günün geri kalanında 2 milli boksör daha altın madalya maçına çıkacak.