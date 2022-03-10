Türk karate hakemi Uğur Kobaş'a önemli görev - Son Dakika
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Türk karate hakemi Uğur Kobaş'a önemli görev

10.03.2022 12:39
Türk karate hakemi Uğur Kobaş'a önemli görev

Tokyo 2020 Olimpiyatları'na tek Türk hakemi olarak katılan Uğur Kobaş, Amerika'nın Birmingham şehrinde yapılacak Dünya Oyunları'nda (World Games) görev yapacak 18 hakem arasına girdi.

Tokyo 2020 Olimpiyatları'na tek Türk hakemi olarak katılan Uğur Kobaş, Amerika'nın Birmingham şehrinde yapılacak Dünya Oyunları'nda (World Games) görev yapacak 18 hakem arasına girdi.

Türk karatesini uluslararası arenada başarıyla temsil eden Uğur Kobaş'a bir önemli görev daha verildi. Tokyo 2020 Olimpiyatları'na tek Türk hakemi olarak katılan Kobaş, Amerika'nın Birmingham şehrinde yapılacak Dünya Oyunları'nda (World Games) görev yapacak 18 hakem arasına girdi. Dünya Oyunları'nda karate müsabakaları 8-9 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

Avrupa ve Dünya Hakem Kurulu üyesi Kobaş, Dünya Karate Federasyonu'ndan (WKF) gelen davet yazısının kendisini gururlandırdığını söyledi. Dünya Oyunları'nın karate için Olimpiyat Oyunları'ndan sonra en prestijli organizasyon olduğunu vurgulayan Kobaş, "4 yıl önce Polonya'nın Wroclaw şehrindeki organizasyonda da görev almıştım. Her zaman olduğu Türk karatesini ve Türk sporunu en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım. Böylesine önemli organizasyonlarda görev yapmak sorumluluğumu bir kat daha artırıyor" diye konuştu.

Uluslararası Dünya Oyunları Birliği tarafından organize edilen Dünya Oyunları, 1981 yılından bu yana düzenleniyor. Olimpiyat Oyunları'na dahil olmayan spor ve disiplinlerin yer aldığı organizasyon bu yıl Birmingham'da 7-17 Temmuz tarihlerinde yapılacak. 2013 yılında Kolombiya'nın Cali şehrinde yapılan organizasyonda 103 ülkeden 2982 sporcu 26 branşta mücadele etmişti. - İSTANBUL

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Amerika Birleşik Devletleri, Birmingham, Tokyo, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türk karate hakemi Uğur Kobaş'a önemli görev - Son Dakika


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