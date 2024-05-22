Türk Milli Okçuları Makaralı Yayda Finale Yükseldi - Son Dakika
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Türk Milli Okçuları Makaralı Yayda Finale Yükseldi

Türk Milli Okçuları Makaralı Yayda Finale Yükseldi

2024 Okçuluk Dünya Kupası'nın ikinci ayağında Türk milli okçular, makaralı yay erkek ve kadın takım kategorilerinde finale çıkmayı başardı. Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, çeyrek finalde Fransa'yı ve yarı finalde Avustralya'yı yenerek altın madalya müsabakasına çıkacak. Makaralı Yay Kadın Milli Takımı ise çeyrek finalde Meksika'yı ve yarı finalde Güney Kore'yi mağlup ederek finale yükseldi. Her iki takım da 25 Mayıs'ta final müsabakalarında mücadele edecek.

22.05.2024 12:39
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2024 Okçuluk Dünya Kupası'nın ikinci ayağında milli okçular, makaralı yay erkek ve kadın takım kategorilerinde finale yükseldi.

Güney Kore'nin Yecheon kentinde düzenlenen organizasyonda Emircan Haney, Batuhan Akçaoğlu ve Yağız Sezgin'den oluşan Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, çeyrek finalde Fransa'yı 235-232, yarı finalde Avustralya'yı 234-231 yenerek finale çıktı. Milli takım, altın madalya müsabakasında ABD ile karşılaşacak.

Ayşe Bera Süzer, Begüm Yuva ve Hazal Burun'dan oluşan Makaralı Yay Kadın Milli Takımı da çeyrek finalde Meksika'yı 237-233, yarı finalde Güney Kore'yi 234-233 mağlup ederek altın madalya maçına çıkmaya hak kazandı. Ay-yıldızlı ekip, finalde Hindistan ile karşı karşıya gelecek.

Makaralı yayda final müsabakaları 25 Mayıs'ta yapılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türk Milli Okçuları Makaralı Yayda Finale Yükseldi - Son Dakika

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