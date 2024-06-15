Türk Milli Sporcuları Avrupa Elektronik Dart Şampiyonası'nda 17 Madalya Kazandı - Son Dakika
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Türk Milli Sporcuları Avrupa Elektronik Dart Şampiyonası'nda 17 Madalya Kazandı

İspanya'da düzenlenen Avrupa Elektronik Dart Şampiyonası'nda Türk milli sporcular, 6 altın, 5 gümüş, 6 bronz olmak üzere toplamda 17 madalya kazandı. Şampiyonada Zehra Gemi, Hatice Aydınalp, Enes Malik Akgöz, Ahmet Enes Demir, Sevdanur Gürcü, Esma Doğan, Süleyman Can Durmuş, Halil Can Yıldız, Toprak Aras, Turaner Boylu, Emine Dursun, Havvanur Karaman, Enes Bircan, Mustafa Hanefi Çelebi, Mustafa Özcan, Fetih Kaya, Kamil Kandemir ve İlyas Sertkaya Türkiye'yi temsil etti.

15.06.2024 20:35
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İspanya'da düzenlenen Avrupa Elektronik Dart Şampiyonası'nda milli sporcular, 6 altın, 5 gümüş, 6 bronz olmak üzere 17 madalya kazandı.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Benidorm'da tamamlanan organizasyonda Avrupa Elektronik Dart Şampiyonası'nda Türkiye adına Zehra Gemi, Hatice Aydınalp, Enes Malik Akgöz, Ahmet Enes Demir, Sevdanur Gürcü, Esma Doğan, Süleyman Can Durmuş, Halil Can Yıldız, Toprak Aras, Turaner Boylu, Emine Dursun, Havvanur Karaman, Enes Bircan, Mustafa Hanefi Çelebi, Mustafa Özcan, Fetih Kaya, Kamil Kandemir ve İlyas Sertkaya yarıştı.

Şampiyonada milli sporcular, 6 altın, 5 gümüş, 6 bronz olmak üzere 17 madalya elde etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türk Milli Sporcuları Avrupa Elektronik Dart Şampiyonası'nda 17 Madalya Kazandı - Son Dakika

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