Türk Milli Sporcuları Fransa\'da 15 Madalya Kazandı

Fransa'da düzenlenen 18. Paletli Yüzme Dünya Kupası'nın birinci etabında milli sporcular 2 altın, 9 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 15 madalya kazandı.
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Aix-en-Provence kentinde düzenlenen 18. Paletli Yüzme Dünya Kupası birinci basamağına, 19 ülkeden 92 takım ve 522 sporcu katıldı.
Organizasyonda Türkiye adına; Tenis-Yüzme-Kayak Spor Kulübü, Bakırköy Ata Spor Kulübü, Elazığ Hazar Spor Kulübü ve İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Spor Kulübü mücadele etti. Turnuvada, milli sualtı sporcuları bireysel ve takım olarak toplam 2 altın, 9 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak organizasyona damga vurdu.
Sualtı milli sporcularının kazandığı madalyalar şöyle:
Derin Toparlak: 1500 metre su üstü altın, 400 metre su üstünde gümüş madalya
Yekta Çelik Saltık: 50 metre dipte altın, 50 metre ve 100 metre su üstünde gümüş madalya
Adasu Ramazanoğlu: 800 metre ve 400 metre su üstünde gümüş madalya
Derin Atman: 50 metre dipte gümüş madalya
Ali Aras Ödüm: 1500 metre su üstünde gümüş madalya
Ege Ulusoy: 1500 metre su üstünde bronz madalya
Arda Karacabay: 50 metre çift palette bronz madalya.
Bayrak yarışlarında da önemli performans sergileyen millilerin dereceleri şöyle:
Tenis-Kayak-Kayak Spor Kulübü: 4x100 metre genç erkekler bayrak takımıyla gümüş madalya
Bakırköy Ata Spor Kulübü: 4×100 genç karışık bayrakta gümüş, 4×100 genç ve büyük erkeklerde ise (2) bronz madalya.
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