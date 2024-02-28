Türk Milli Sporcuları Fransa'da 15 Madalya Kazandı - Son Dakika
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Türk Milli Sporcuları Fransa'da 15 Madalya Kazandı

Türk Milli Sporcuları Fransa\'da 15 Madalya Kazandı

Fransa'da düzenlenen 18. Paletli Yüzme Dünya Kupası'nın birinci etabında Türk milli sporcular, 2 altın, 9 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı. Turnuvaya 19 ülkeden 92 takım ve 522 sporcu katıldı. Türkiye adına mücadele eden sualtı sporcuları, bireysel ve takım olarak büyük bir başarı elde etti.

28.02.2024 16:41  Güncelleme: 16:42
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Fransa'da düzenlenen 18. Paletli Yüzme Dünya Kupası'nın birinci etabında milli sporcular 2 altın, 9 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 15 madalya kazandı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Aix-en-Provence kentinde düzenlenen 18. Paletli Yüzme Dünya Kupası birinci basamağına, 19 ülkeden 92 takım ve 522 sporcu katıldı.

Organizasyonda Türkiye adına; Tenis-Yüzme-Kayak Spor Kulübü, Bakırköy Ata Spor Kulübü, Elazığ Hazar Spor Kulübü ve İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Spor Kulübü mücadele etti. Turnuvada, milli sualtı sporcuları bireysel ve takım olarak toplam 2 altın, 9 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak organizasyona damga vurdu.

Sualtı milli sporcularının kazandığı madalyalar şöyle:

Derin Toparlak: 1500 metre su üstü altın, 400 metre su üstünde gümüş madalya

Yekta Çelik Saltık: 50 metre dipte altın, 50 metre ve 100 metre su üstünde gümüş madalya

Adasu Ramazanoğlu: 800 metre ve 400 metre su üstünde gümüş madalya

Derin Atman: 50 metre dipte gümüş madalya

Ali Aras Ödüm: 1500 metre su üstünde gümüş madalya

Ege Ulusoy: 1500 metre su üstünde bronz madalya

Arda Karacabay: 50 metre çift palette bronz madalya.

Bayrak yarışlarında da önemli performans sergileyen millilerin dereceleri şöyle:

Tenis-Kayak-Kayak Spor Kulübü: 4x100 metre genç erkekler bayrak takımıyla gümüş madalya

Bakırköy Ata Spor Kulübü: 4×100 genç karışık bayrakta gümüş, 4×100 genç ve büyük erkeklerde ise (2) bronz madalya.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Türk Milli Sporcuları Fransa'da 15 Madalya Kazandı - Son Dakika
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