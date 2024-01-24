Mısır\'da düzenlenen Olimpik Sıralama Yarışı\'nda milli sporcular finale kaldı

Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) ve Mısır Modern Pentatlon Federasyonunun koordinasyonunda Mısır'da düzenlenen Olimpik Sıralama Yarışı'nda milli sporcular İlke Özyüksel Mihrioğlu ve İpek Akşin, finale kalma başarısı gösterdi.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre başkent Kahire'deki organizasyonda, bugün kadınlar yarı finali yapıldı.

"Eskrim", "yüzme" ve "koşu-atış" disiplinlerinde yapılan yarı final müsabakalarında A Grubu'nda yarışan milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, grubunu 1186 puanla birinci sırada bitirirken; B Grubu'nda yarışan milli sporcu İpek Akşin ise grubunu 1061 puanla beşinci sırada tamamlayarak finale yükseldiler.

Milli sporcu Sıdal Aslan ise grubunu 13. sırada tamamladı ve müsabakaya veda etti.

Ay-yıldızlı sporcular İlke Özyüksel Mihrioğlu ve İpek Akşin, diğer 16 finalist sporcuyla birlikte 26 Ocak Cuma günü binicilik, eskrim bonus round, yüzme ve koşu-atış etaplarında madalya ve sıralama puanı için mücadele edecek.