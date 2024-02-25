Türk Milli Takımı Avrupa Eskrim Sezonunu Birinci Sırada Tamamladı - Son Dakika
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Türk Milli Takımı Avrupa Eskrim Sezonunu Birinci Sırada Tamamladı

Türk Milli Takımı Avrupa Eskrim Sezonunu Birinci Sırada Tamamladı

İtalya'da düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı, takım müsabakalarında başarılı bir performans sergiledi. Yıldız Erkek Kılıç Milli Takımı dördüncü olurken, Yıldız Erkek Flöre Milli Takımı 14'üncü ve Yıldız Kız Epe Milli Takımı 11. sırada yer aldı. Milli takım, Avrupa Eskrim Konfederasyonu klasman birinciliği kupasını ikinci kez kazandı.

25.02.2024 22:05  Güncelleme: 22:11
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İtalya'da düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'na takım müsabakalarıyla devam edildi.

Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre, Napoli kentindeki organizasyonda yıldız erkekler kılıç/flöre ve yıldız kızlar epe takım müsabakaları yapıldı.

Arda Tanerler, Ateş Efe Toker ve Furkan Yaman'dan oluşan Yıldız Erkek Kılıç Milli Takımı, dördüncü oldu.

Organizasyonu Yıldız Erkek Flöre Milli Takımı 14'üncü, Yıldız Kız Epe Milli Takımı ise 11. sırada bitirdi.

Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası 29 Şubat'ta sona erecek.

Milliler, Avrupa eskrim sezonunu birinci sırada tamamladı

Öte yandan Yıldız Erkek Kılıç Milli Takımı, Avrupa eskrim sezonunu birinci sırada tamamladı. Milli takım böylece Avrupa Eskrim Konfederasyonu klasman birinciliği kupasının sahibi oldu.

Kupayı, Napoli'de devam eden şampiyonada düzenlenen seremonide, milli takım antrenörü ve kılıç branşı teknik kurul üyesi Hakan Yıldırım aldı.

Milli takım, geçen yıl da klasman birinciliği kupasını kazanmıştı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Türk Milli Takımı Avrupa Eskrim Sezonunu Birinci Sırada Tamamladı - Son Dakika
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