Türk Motosikletçiler Avrupa'da Yarışacak - Son Dakika
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Türk Motosikletçiler Avrupa'da Yarışacak

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Milli motosikletçiler Deniz Öncü ve diğerleri, Avrupa'daki farklı organizasyonlarda mücadele edecek.

Türk motosiklet sporcuları, hafta sonu Avrupa'nın farklı ülkelerindeki organizasyonlarda mücadele edecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun açıklamasına göre milli motosikletçi Deniz Öncü, İngiltere'nin Silverstone Pisti'nde düzenlenecek Dünya Moto2 Şampiyonası'nda ELF Marc VDS Yarış Takımı adına mücadele edecek.

Deniz, organizasyonda bugün serbest antrenmanlara, yarın da sıralama turlarına katılacak. Ay-yıldızlı motosikletçi, 9 Ağustos Pazar günü TSİ 13.15'te 17 turluk Moto2 yarışında, TSİ 15.00'te ise 20 turluk MotoGP yarışında dereceye girmek için gaza basacak.

Milliler İtalya, Avusturya ve İspanya'da da gaza basacak

Milli sporcuların mücadele edeceği Avrupa SSP300 Kupası ve Uluslararası Alpe Adria Pist Şampiyonası, İtalya'da gerçekleştirilecek.

Cremona pistindeki şampiyonada Oğuz Taşhan, Demir Dönmez, Hasan Hüseyin Baş, Murathan Yiğit Yıldız ve Turgut Durukan ter dökecek. Serbest antrenmanların bugün yapılacağı şampiyonada, yarın önce sıralamalar sonrasında ilk yarışlar gerçekleştirilecek. 9 Ağustos Pazar günü ise hafta sonunun ikinci yarışları start alacak.

Berkay Sarıay, Uzay Alp Urcan ve Ali Said Ünal da 8-9 Ağustos tarihlerinde MotoMini Avusturya'da, Poyraz Bor ise MotoMini İspanya'da piste çıkacak.

Slovak Karting Merkezi'nde Berkay Sarıay ve Uzay Alp Urcan 190'da, Ali Said Ünal da 160 sınıfında yer alacak. Genç motosikletçi Poyraz Bor ise İspanya Pontes Pisti'ndeki MotoMini 160 sınıfında mücadele edecek.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

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