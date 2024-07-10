Türk Motosikletçiler Büyük Britanya'da Yarışacak

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Türk motosikletçilerden Toprak Razgatlıoğlu, Superbike Dünya Şampiyonası'nın, Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü ise Supersport Dünya Şampiyonası'nın Büyük Britanya etabında yarışacak.

Superbike ve Supersport'ta sezonun 5. ayağına, İngiltere'nin Leicestershire kontluğundaki 4 kilometrelik Donington Park Pisti ev sahipliği yapacak.

Şampiyonayı, en yakın takipçisinin 21 puan önünde lider götüren Rokit BMW takımı pilotu Toprak, 13 Temmuz Cumartesi günü TSİ 13.00'te sıralama turları, TSİ 16.00'da da ilk yarış için piste çıkacak.

Superbike Büyük Britanya etabındaki superpole yarışı, 14 Temmuz Pazar günü TSİ 13.00, ikinci yarış ise aynı gün TSİ 16.00'da koşulacak.

Bahattin'in MV Agusta, Can'ın Kawasaki Puccetti takımı adına yarıştığı Supersport'ta ise ilk yarış, 13 Temmuz Cumartesi günü TSİ 17.15'te, ikinci yarış da 14 Temmuz Pazar günü aynı saatte yapılacak.