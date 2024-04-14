İspanya\'da düzenlenen Avrupa Ralli Kupası\'nda Türk motosikletçiler ödül kürsüsünde

İspanya'da düzenlenen Avrupa Ralli Kupası'nın ilk ayağında 3 milli motosikletçi ödül kürsüsünde yer aldı.
Türkiye Motosiklet Federasyonunun açıklamasına göre, Galiçya bölgesindeki yarışlarda Süleyman Aydın M6 sınıfında, Ejder Tekin Erişti de M1 sınıfında ilk sırayı elde etti.
M5 sınıfında mücadele eden Tolga Alkan 2. olurken, M2 sınıfında yarışan Engin Kap ise 4. sırada yer aldı.
Öte yandan milli sporcu Süleyman Aydın, İspanya Adventure Maxi Trial Kupası'nı da 3. sırada tamamladı.
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