Türk okçuluğu, satranç ve mangala turnuvaları - Son Dakika
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Türk okçuluğu, satranç ve mangala turnuvaları

22.04.2022 14:12
Türk okçuluğu, satranç ve mangala turnuvaları

Türkeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından geleneksel Türk okçuluğu, satranç ve mangala turnuvaları düzenlendi.

Türkeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından geleneksel Türk okçuluğu, satranç ve mangala turnuvaları düzenlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Türkeli Gençlik Merkezi salonunda gerçekleşen turnuvalar 2 gün sürdü. Geleneksel Türk okçuluğu turnuvasında, erkeklerde Talha Tevfik Şentürk, Ahmet Efe Öztürk, Arda Demirtaş ve Abdurrahman Demirel'den oluşan İmam Hatip Ortaokulu takım birinci olurken, kızlarda Dilek Özçelik, Emine Kaya, Yıldız Aksoy ve Hayriye Yalçın'dan oluşan Gazi Mustafa Kemal Yatılı Bölge Ortaokulu takımı birinciliği elde etti.

Satranç turnuvasında, Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Emre Can birinci, Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Abdullah Yılmaz ikinci, Helaldı Ortaokulu öğrencisi Ege Aslan üçüncü oldu.

Mangala turnuvasında Helaldı Ortaokulu öğrencisi Zehra Özkaya birinci, Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Elif Sena Demir ikinci ve Gazi Mustafa Kemal Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencisi Şükriye Nur Çelik üçüncü oldu. - SİNOP

Türk okçuluğu, satranç ve mangala turnuvaları
Türk okçuluğu, satranç ve mangala turnuvaları

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Hisarcık, gençlik, Türkeli, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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