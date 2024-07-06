Türk Okçuluk Federasyonu, Olimpiyatlarda İlk Takım Derecesini Hedefliyor - Son Dakika
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Spor

Türk Okçuluk Federasyonu, Olimpiyatlarda İlk Takım Derecesini Hedefliyor

Türkiye Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Gazoz, Türk olimpiyat takımları içerisinde takım derecesi elde etmek istediklerini belirtti. Gazoz, oğlu Mete Gazoz'un başarılarıyla artan ilgiye dikkat çekerek, federasyon olarak yeni başarılar elde etme hedefiyle çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Gazoz, okçuluğun popülerliğinin arttığını ve Türkiye genelinde lisanslı okçu sayısının 45 bine ulaştığını ifade etti. Ayrıca, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları öncesi takım atışı finallerinde Türk takımının madalya şansının yüksek olduğunu vurguladı.

06.07.2024 11:31
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Türkiye Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Gazoz, "Türk olimpiyat takımları içerisinde takım derecemiz hiç yok. Tabii ki ferdi madalyalar da almak istiyoruz ama Türk spor tarihinde, olimpiyatlarda ilk takım derecesini alan federasyon olmak istiyoruz." dedi.

2024 ASES 13 Yaş Altı Okçuluk Açık Hava Türkiye Şampiyonası dolayısıyla Düzce'de bulunan Metin Gazoz, AA muhabirine, oğlu milli okçu Mete Gazoz'un olimpiyat şampiyonluğu başta olmak üzere elde ettiği başarıların ardından bu spora artan ilgiye ve federasyon olarak hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Okçuluk Federasyonu olarak 2007 yılından itibaren minikler (9, 10, 11, 12, 13 ve 14 yaş) kategorisine büyük yatırımlar yaptıklarını aktaran Gazoz, yeni başarılar elde etme hedefiyle çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

"Bu kadar başarı rastlantısal olmaz"

Gazoz, Mete'nin derecelerinden sonra diğer sporcuların da onu örnek alarak ciddi şekilde başarıya inandıklarını belirterek, "Başarılı olmak için neler yapılması gerektiğini zaten biliyoruz ve bu yolda güzel çalışıyoruz. Tokyo'da olimpiyat şampiyonluğunun ardından geçen sene dünya şampiyonluğu ve bu sene Avrupa şampiyonluğu. Dünya tarihinde bu 3 madalyayı alan başka sporcumuz (okçulukta) yok. Bunun rastlantısal bir başarı olduğu yönünde söylentiler duyuyorduk ama bu öyle bir şey değil. Bu kadar başarı rastlantısal olmaz. Bunun altında büyük bir emek, koordinasyon ve birçok kurumun bir arada çalışmasını görüyoruz." diye konuştu.

Artık çeşitli yaş gruplarından insanların okçuluk müsabakalarını takip ettiğini dile getiren Gazoz, "Mete aynı zamanda neyi sağladı, bunun bir yaşının olmadığını, küçük yaşta başlayıp uzun yıllar yapılabileceğini gösterdi, halen de gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Gazoz, Mete'nin şampiyonluklarının ardından özellikle çocukların okçuluğa gönül vermeye başladığına değinerek, "Ülkemizde Mete bir milat diyelim. Yani 'Mete'den önce Mete'den sonra' diye adlandırabileceğimiz çok büyük bir gelişim oldu." dedi.

Mete'nin döneminde minikler kategorisinin 54 sporcudan oluştuğunu belirten Gazoz, şimdi sadece Türkiye şampiyonasına katılan 13 yaş altı yarışmacı sayısının 600'ü aştığını, 13 ve 14 yaş grubu eklendiğinde bu sayının 1500-2 binlere çıktığını aktardı.

Gazoz, şu anda Türkiye genelinde Gençlik ve Spor Bakanlığına kayıtlı 45 bin lisanslı okçu olduğunu, federasyona kaydını yaptırmış yarışmaya girmeye hazır sporcu sayısının ise 15 bine ulaştığı bilgisini paylaşarak, buna paralel kulüp ve antrenör sayılarının da arttığını ifade etti.

Okçuluğun faydalarından bahseden Gazoz, bu spor sayesinde çocukların hem kas hem de kişilik gelişimlerinin arttığını, böylece hedef koymayı öğrendiklerini kaydetti.

"Miks takımda, erkek takımda ve ferdide madalya şansımız çok yüksek"

Mete'nin, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları öncesi takım arkadaşlarıyla Almanya'daki milli takım kampına katılacağını aktaran Gazoz, "Olimpiyatlarda 29 Temmuz'da takım atışı finalleri var. İnşallah Mete orada diğer sporcularımızla beraber erkeklerde takım halinde yarışacak. Bayanlar da bir kotamız var; Elif Berra Gökkır ülkemizi temsil edecek. Bir kadın bir erkekten oluşacak miks takımda, erkek takımda ve ferdide madalya şansımız çok yüksek. Şu ana kadar Türk olimpiyat takımları içerisinde takım derecemiz hiç yok. Tabii ki ferdi madalyalar da almak istiyoruz ama Türk spor tarihinde, olimpiyatlarda ilk takım derecesini alan federasyon olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türk Okçuluk Federasyonu, Olimpiyatlarda İlk Takım Derecesini Hedefliyor - Son Dakika

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