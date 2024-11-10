Türk sporcular Almanya'dan madalyalarla döndü

Spor

Almanya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Circuit Flöre Eskrim Turnuvası'nda mücadele eden Türk sporcular, birer altın ve gümüş madalya kazandı.

Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre Ayşe Aksoy, Alara Atmaca, Ada Küfeciler ve Elvin Gülışık'tan oluşan takım, Nürnberg kentindeki organizasyonun kadınlar finalinde Polonya'yı 45-40 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Alara, ferdi kadınlarda da podyuma çıktı. Finalde İsrailli Gili Kuritzky'ye 15-14 yenilen Alara, gümüş madalya elde etti.