Türk Sporcular Antalya\'da 17 Madalya Kazandı

Antalya'da düzenlenen 13. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın altıncı gününde Türk sporcular, 17 madalya kazandı.
Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada 67 ülkeden 2 bin 552 sporcu mücadele ediyor.
Turnuvanın altıncı gününde genç erkekler kategorisinde Türk sporcular, 1 altın, 4 gümüş ve 12 bronz olmak üzere toplam 17 madalya elde etti.
Yarın büyük kadınlar kategorisinde sporcuların tatamiye çıkmasıyla devam edecek turnuva, 31 Mart'ta büyük erkekler kategorisi final müsabakalarıyla sona erecek.
