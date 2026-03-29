Türk Sporcular Antalya'da 17 Madalya Kazandı - Son Dakika
Türk Sporcular Antalya'da 17 Madalya Kazandı

Türk Sporcular Antalya\'da 17 Madalya Kazandı
29.03.2026 20:19
Antalya'da düzenlenen tekvando turnuvasında Türk sporcular, altıncı günde 17 madalya elde etti.

Antalya'da düzenlenen 13. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın altıncı gününde Türk sporcular, 17 madalya kazandı.

Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada 67 ülkeden 2 bin 552 sporcu mücadele ediyor.

Turnuvanın altıncı gününde genç erkekler kategorisinde Türk sporcular, 1 altın, 4 gümüş ve 12 bronz olmak üzere toplam 17 madalya elde etti.

Yarın büyük kadınlar kategorisinde sporcuların tatamiye çıkmasıyla devam edecek turnuva, 31 Mart'ta büyük erkekler kategorisi final müsabakalarıyla sona erecek.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türk Sporcular Antalya'da 17 Madalya Kazandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Türk Sporcular Antalya'da 17 Madalya Kazandı - Son Dakika
