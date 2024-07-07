Türk Sporcular Çekya'da Judo Avrupa Kupası'nda 2 Altın ve 3 Bronz Madalya Kazandı

Spor

Türk sporcular, Gençler Judo Avrupa Kupası'nın Çekya'da düzenlenen ayağında 2 altın ve 3 bronz madalya kazandı.

Başkent Prag'ın ev sahipliği yaptığı organizasyon tamamlandı.

Sümeyye Kaya kadınlar 70 kilo finalinde Alman Tayla Grauer'i, Gülsüm Ağaç da kadınlar 78 kilo finalinde Portekizli Fabia Conceicao'yu yenerek podyumun zirvesine çıktı.

Kadınlar 48 kiloda Zilan Ertem ve Begümnaz Doğruyol, kadınlar +78 kiloda ise Yağmur Yılmaz bronz madalya elde etti.