Türk Sporcular Danimarka'da Madalyaları Topladı

Spor

Danimarka'da düzenlenen 2024 IFCA Grand Slam Fin Slalom Dünya Şampiyonası'nda Türk sporcular, 2 altın, 3 gümüş, 5 bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hvide Sande bölgesinde gerçekleştirilen şampiyonada ay-yıldızlı sporculardan İrem Metin, fin slalom 15 yaş altı kızlar, Ali Demirci ise 15 yaş altı erkekler kategorisinde altın madalya kazandı.

İrem Metin fin slalom junior kızlar, Çınar Tuncar fin slalom junior erkekler, Derin Gökmeral ise fin slalom 15 yaş altı kızlarda gümüş madalya elde etti.

Kızlar "Youth" kategorisinde İrem Metin ile Damla Kurtdemir, fin slalom 15 yaş altı kızlarda İlya Paksoylu, fin slalom junior erkeklerde Sarp Paksoylu, fin slalom 15 yaş altı erkeklerde de Emir İnce, bronz madalya aldı.???????