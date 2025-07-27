Türk Sporcular FISU 2025'te 18 Madalya Kazandı - Son Dakika
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Türk Sporcular FISU 2025'te 18 Madalya Kazandı

27.07.2025 19:03
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Türkiye, Almanya'daki FISU 2025 Dünya Yaz Üniversite Oyunları'nda 18 madalya ile 8. sırada yer aldı.

Türk sporcular, Almanya'da düzenlenen FISU 2025 Dünya Yaz Üniversite Oyunları'nı (Universiade) 6 altın, 5 gümüş, 7 bronz olmak üzere toplam 18 madalya ile tamamladı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonundan (TÜSF) yapılan açıklamaya göre, Türkiye 150 ülkenin yer aldığı organizasyonda 8. sırada tamamlayarak Chengdu 2021'den sonra tarihinin en iyi ikinci organizasyonunu geride bıraktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜSF Başkanı Mutlu Türkmen, "5 branşta kürsüye çıkmaktan çok memnun olduk. Katıldığımız 12 branşta da final gruplarında yer aldık ve iyi bir mücadele ettik. Katıldığımız en başarılı üniversite oyunlarından birisi oldu." ifadelerini kullandı.

Madalya kazanan Türk sporcular ve branşları şöyle

Altın:

Berke Akçam/ Atletizm Erkekler 400 metre Engel

Esra Türkmen/ Atletizm Kadınlar Cirit Atma

Özlem Becerek/ Atletizm Kadınlar Disk Atma

Şevval Çakal/ Tekvando Kadınlar 62 Kilo

Sude Yaren Uzunçavdar/ Tekvando Kadınlar 73 Kilo

Batuhan Akçaoğlu/ Yakup Yıldız/ Yunus Emre Arslan/ Okçuluk Makaralı Yay Erkek Takım

Gümüş:

Ramazan Baştuğ/ Atletizm Erkekler Yarı Maraton

Ramazan Baştuğ/ Ayetullah Aslanhan/ Azat Demirtaş/ Ömer Amaçtan/ Atletizm Yarı Maraton Erkek Takım

Ömer Faruk Dayıoğlu/ Tekvando Erkekler 63 Kilo

Muhammed Emir Yılmaz/ Tekvando – Poomsae Erkekler Bireysel

Mert Alkaya/ Tuncay Duran/ Tenis Çift Erkekler

Bronz:

Kubilay Ençu/ İlyas Çanakçı/ Berke Akçam/ İsmail Nezir/ Atletizm 4x400 metre Erkek Bayrak Takım

Nursena Çeto/ Dilek Öztürk/ Ezgi Kaya/ Atletizm Yarı Maraton Kadın Takım

Mehmet Çelik/ Atletizm Erkekler 800 metro

Elis Özbay/ Kürek Kadınlar Tek Çifte

Mert Alkaya/ Tuncay Duran/ Tenis Erkek Takım

Ulaş Berkim Tümer/ Okçuluk Klasik Yay Tek Erkekler

Berkay Akkoyun/ Ulaş Berkim Tümer/ Muhammed Abdullah Yıldırmış/ Okçuluk Klasik Yay Erkek Takım

Kaynak: AA

Almanya, Türkiye, Eğitim, Gümüş, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk Sporcular FISU 2025'te 18 Madalya Kazandı - Son Dakika

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